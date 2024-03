Büntetés miatt változik az F1-es Szaúdi Nagydíj eredménye – hivatalos

A verseny után ezúttal is volt mit vizsgálnia a stewardoknak: Cunoda Júkit veszélyes kiengedés miatt idézték be helyi idő szerint 22 órára, a japán pedig nem is úszta meg a büntetést.

Az RB pilótája az 5 másodperces büntetés miatt a 14.-ről a 15. helyre csúszik vissza, és ezzel Logan Sargeant nyert egy pozíciót. A szóban forgó esetben a rajtrácsra kivezető körben veszélyesen engedték ki Cunodát Norris elé a bokszutcában.

A hivatalos indoklásban az áll, hogy a veszélyes kiengedésért a megszokott 5 másodperces büntetést osztják ki, azonban mivel az eset a rajtrácsra vezető körben történt, így a büntetőponttól eltekintenek.

Az RB két forduló után továbbra is pont nélkül áll, hiszen Bahreinben a 13., illetve 14. helyen ért célba Ricciardo és Cunoda, most pedig a japán a 15., az ausztrál a 16. lett. Az RB-n kívül az Alpine, a Williams és a Sauber sem szerzett még pontot idén.

