Büntetés az Osztrák Nagydíj sprintje után, módosult a végeredmény

A német pilóta a verseny utolsó szakaszában próbálta támadni az előtte haladó Fernando Alonsót, a 3-as kanyarnál viszont túlságosan is szélesre csúszott, kiterelve a kétszeres bajnokot is, aki mellett így Daniel Ricciardo is el tudott menni.

Már a futam alatt jött az üzenet, hogy vizsgálják az esetet, a leintés után nem sokkal pedig az is kiderült, hogy a bírák a Haas versenyzőjét látták vétkesnek, így kapott egy tíz másodperces időbüntetést, ami miatt a 14. pozícióból egészen a 19. helyig esett hátra.

Bár ennek a sprintfutam szempontjából lényegében semmilyen jelentősége nem volt, Hülkenberg kapott még két büntetőpontot is az F1-es licencére. Ami pedig magát a 23 körös viadalt és az Alonso elleni manővert illeti, Hülkenberg elmondta, hogy nem szándékosan vezette le a pályáról ellenfelét.

„Eseménytelen verseny volt a DRS-vonatban. Igazából csak a gumikat próbáltam menedzselni, de három, négy, öt autó mögött mentem, a piszkos levegő hatása pedig borzalmas volt. A Fernando elleni manővert a 3-as kanyarban indítottam el, de aztán az egész első tengely blokkolt. Emiatt elmentem egyenesen és nem tudtam elfordulni. Nem volt szándékos, minden hirtelen történt, így nem sokat tehettem.”

Aki esetleg lemaradt volna a délben indult sprintfutam eseményeiről, itt gyorsan pótolhatja őket.

Használt Porschét keres? Íme a megoldás!