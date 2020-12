Buemi nem számított arra, hogy tavalyi balesete után gondol rá a Red Bull

Sébastien Buemi először ül Red Bullba azóta, hogy tavaly júliusban a Pirelli silverstone-i tesztjén hatalmas balesetet szenvedett. Az esély annak köszönhetően merült fel, hogy az FIA az eredetileg újonctesztnek szánt eseményt megnyitotta azok előtt, akik nem álltak rajthoz 2020-ban, így további veteránok, mint Fernando Alonso és Robert Kubica is indulnak rajta.

A Forma-1-ben a Toro Rossóval 2011 végéig szereplő Buemi idén megosztva látta el a két Red Bull-csapat tartalékpilóta szerepét az észt Jüri Vipsszel. A 32 éves versenyző emellett a csapat szimulátorában is visszatérő vendég, bár a koronavírus miatti beutazási korlátozások miatt nem tért vissza idén túl gyakran.

A Motorsport.com kérdésére így nyilatkozott a holnapi lehetőségről: „Nagyon várom már, nem számítottam rá őszintén szólva, de örülök, hogy vezethetek, ha már a paddockban vagyok több, mint két hete!”

Buemi azt is elmondta, hogy nem azért vállalta el a tesztet, hogy kitörölje emlékezetéből tavalyi bukását: „Őszintén, hogy is mondjam? Nem azt mondom, hogy nem érdekel, csak örülök neki, hogy kiderült, hogy nem az én hibám. Megvannak a felvételek.”

„Most végre csinálhatok másfajta tesztet is, mint a Pirellién, mert ott gyakorlatilag azt csináljuk, amit a Pirelli mond. Az nem olyan, mint egy rendes teszt. Jó lesz összemérni, milyen amikor vezethetem az autót, aztán visszamegyek Angliába a szimulátorba azonnal, hogy lássam a különbségeket.”

Buemi elismerte, hogy idén nem tudott sokat menni a szimulátorral: „Nem dolgoztam sokat, csak egy hónappal ezelőtt kezdtem bele, mert előtte 15 napot kellett karanténban tölteni oda is meg vissza is, így lehetetlen. Most pár hete Svájcban és Angliában sincs karantén.”

A teszt emellett némi pályaidőt is biztosít Bueminek, arra az esetre, ha jövőre tartalékként szüksége lenne rá. Másokkal ellentétben, akik jó ideje nem versenyeztek magas szinten, ő a WEC bajnokaként megtarthatta FIA szuperlicenszét.

„Soha nem is veszítettem el, pedig mindig el akarták venni, mondták, hogy fizetnem kell. A Red Bull Jürival is autóztatott pár kilométert, mert ha ütközik a Formula E-s naptárral a Forma-1-é, senki sem lenne itt. Ezért van itt ő. 300 km-t futott Silverstone-ban, csak, hogy meglegyen a licensze.”

