Budkowski lehet az Alpine F1-es csapatának új igazgatója Stoll távozása után

Jerome Stoll, aki a Renault Sport elnöke volt, 68 éves korában nyugdíjba vonult. A távozásáról szóló bejelentés még december közepén érkezett, de Stoll hivatalosan csak a tavalyi év utolsó napját követően hagyta ott az igazgatói pozícióját.

„Ez az öt év a Renault Sport Racing elnökeként nagyon intenzív volt. Nem könnyű egy Forma–1-es csapat újjáépítése, idő kell hozzá, elköteleződés és folyamatos céltudatosság. Az első lépések már megtörténtek, hiszen dobogóra álltak a pilótáink. Nagyra értékelem azt a megtiszteltetést, hogy részese lehettem ezeknek a változásoknak és fejlődésnek.”

Még több F1 hír: Alonso egykori csapattársa fiát támogatja

„Egy új fejezet kezdődik most az Alpine-nal, és biztos vagyok, hogy a legjobb még csak most következik. Boldog és büszke vagyok arra, hogy részt vehettem ebben a kalandban ilyen remek emberek társaságában” – mondta Stoll a távozását követően.

A helyére, ha minden igaz, akkor Marcin Budkowski érkezhet majd, így ő lesz az Alpine F1-es csapatának új igazgatója. Ő most jelenleg a karosszériarészleget vezeti, és 2018-ban csatlakozott a Renault-hoz az FIA-tól, ahol a technikai oldalért volt felelős.

Ezek mellett további változások is történhetnek a Renault-n belül, mivel Cyril Abiteboul a hírek szerint az Alpine ügyvezető igazgatói posztját foglalhatja majd el, így közvetlenül a Renault-csoport ügyvezetőjének, Luca de Meónak jelent majd.

Budkowski ezzel együtt akár Abiteboul helyébe lépve a csapatfőnöki pozíciót is átveheti, de van esély arra, hogy egy másik név lehet a majd a befutó ezen a téren. Többen is arról számoltak be, hogy a Suzuki MotoGP-csapatától távozó Davide Brivio meglepetésre az F1-be érkezhet, egyenes az Alpine csapatfőnöki székébe.

Brivio korábban dolgozott együtt Valentino Rossival a Yamahánál, legutóbb pedig a Suzuki istállóját vezette bajnoki címig Joan Mirrel a motoron. Ráadásul ő volt az a személy, akinek kulcsszerepe volt abban, hogy Rossi 2003 végén a Hondától a Yamahához szerződött.

A Renault még nem jelentette be hivatalosan ezeket a kinevezéseket, de január 14-én akár sor is kerülhet rájuk, hiszen akkor tartják majd Párizsban az év eleji eseményüket, hasonlóan 2020-hoz, így tehát van rá esély, hogy a fentebb említett változások ekkor válnak majd hivatalossá.

Ma lett 36 esztendős Lewis Hamilton, a hétszeres világbajnok

#ThinkingForward - Mark Miles

Ajánlott videó: