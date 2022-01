Budkowski biztatónak találja az Alpine 2022-es fejlődését

Az Alpine legnagyobb hibája talán az volt 2021-ben, hogy nem voltak elég kiegyensúlyozottak, bár ennek ellenére Esteban Ocon meglepetésre futamgyőzelmet aratott hazánkban, és Fernando Alonsónak is összejött egy dobogó Katarban, így az enstone-iak le tudták győzni az AlphaTaurit a konstruktőri ötödik helyért.

Az ugyan egyértelmű, hogy még bőven akad munkájuk, ha fel akarnak zárkózni a legjobbakra, Budkowski így is örül annak, amit a gyárban lát, valamint annak, ahogy az alakulata dolgozott a tavalyi év során.

Még több F1 hír: Így állnak egymáshoz képest teljesítményben a Forma-1-es motorgyártók

„Ha figyelembe vesszük, hogy lényegében ugyanazzal a motorral versenyeztünk az utóbbi három évben, a karosszérián és a váltón sem változtattunk stratégiai okokból, mert máshová szerettük volna csoportosítani a forrásainkat, akkor nem is olyan rossz az eredményünk.”

„A pályán és a lehetséges fejlesztések terén is jók voltunk, ez tehát nagyon biztató a jövőre nézve. Most már tudjuk a saját számainkat, de a többieké persze még nem ismert.” Maga a csapat egy évvel ezelőtt jelentős átalakuláson ment át, hiszen Renault-ból Alpine-ná váltak, ráadásul vezetőségi szinten is sok volt a csere.

Budkowski kifejtette, hogy a színfalak mögötti munka most már kezdi éreztetni hatását, még ha ez kívülről nem is feltétlenül figyelhető meg. „Arra mindenképpen büszke vagyok, ahogy a csapat működik. Rengeteget javult az utóbbi években, mindez pedig a pályán és a gyárban is tetten érhető.”

„Ha mindent figyelembe veszünk, akkor jól néz ki a dolog.” A szakember szerint most fontos, hogy idén már ne legyen annyira ingadozó a teljesítményük, az új szabályok pedig remek lehetőséget kínálnak egy teljes újraindításra.

„Azt azért megmutattuk, hogy ha előáll egy esély, akkor azt meg tudtuk ragadni, de volt pár helyszín, ahol nem voltunk versenyképesek, és nem is igazán tudjuk, miért, szóval tudjuk, hogy ezt meg kell oldani.”

„Sok munka folyik annak érdekében, hogy megoldást találjunk erre, mint ahogyan sok munka megy bele az autóba és a teljes csomagba is. Tényleg biztatóan néz ki” – zárta gondolatát Budkowski.

A korábbi pilóta szerint Vettel már jó ideje nem a régi