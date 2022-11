Búcsúfutást tartott a paddock legénysége Vettellel Abu-Dzabiban

A négyszeres világbajnok tizenhat év után hagyja el a száguldó cirkuszt és akasztja szögre a sisakját, a szezonzáró hétvége így leginkább a búcsúról és a köszönetnyilvánításról szól a Forma-1-ben.

A német idénybeli legjobb időmérős eredményét beállítva a kilencedik helyre kvalifikálta magát az időmérő edzésen, ezt követően pedig tiszteletkörrel búcsúztatta pályafutását. Természetesen nem egyedül tette ezt meg, versenytársak, újságírók, csapattagok kísérték el az ünnepélyes kocogásra.

A könnyed esti futás résztvevői egy különleges emlékpólóval is készültek, amelyen a "Danke, Seb" valamint a "Never lift, never stop believing" feliratok, azaz a "Köszönjük Seb", "Soha ne add fel, sose felejts el hinni" feliratok szerepeltek.

Vettel is egy különleges pólót öltött magára az alkalomra, amelyen a "Danke, F1" felirat kapott helyet. Nem ez volt az egyetlen elismerés, amit a pilóta kapott ezen a hétvégén, édesapja pénteken gyerekkori versenyzői overalljával lepte meg, a versenytársak pedig egy búcsúvacsorát szerveztek számára, ahol a német mindenkinek személyre szabott levéllel kedveskedett.

Természetesen korábbi csapata, a Ferrari sem feledkezett meg a négyszeres bajnokról, aki ugyan a maranellóiakkal nem tudott újabb trófeát nyerni, de megkapta tőlük 2018-as autójának borítását, amit a csapattagok aláírtak.

