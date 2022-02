Brutálisan sokan nézték a 2021-es Forma-1-es bajnoki finálét

A Forma-1 nem csak a pályán és a szenzációhajhászat újságírók képzeletében teljesített remek szezont 2021-ben, hanem a sport nézettségi adatai szerint is a korábbinál nagyobb elérése volt Lewis Hamilton és Max Verstappen csatájának.

Összesen 1,55 milliárd megtekintést regisztráltak a Forma-1 hivatalos közvetítésein a sport hivatalos jelentése szerint, ami 4%-os növekedést jelent a 2020-as adatokhoz képest, és 445 millió egyedi nézőt, 3%-kal többen, mint 2020-ban.

Messze a legnézettebb 2021-es futam a bajnoki finálé volt Abu Dhabiban, amit világszerte 108,7 millióan néztek, és a futamok átlagos nézettsége is figyelemre méltó volt, 70,3 millió.

Egy pár piacon óriásit nőtt egy év alatt a sport nézőbázisa, köztük az F1-nek elképesztően fontos amerikai piacon: Max Verstappen bajnoki címet érő kampányát 81%-kal nézték többek 2021-ben, mint a 2020-as szezont Hollandiában, az Egyesült Államokban 58, Franciaországban 48, Olaszországban 40, de még az Egyesült Királyságban is 39%-kal növekedett egy év alatt a nézők száma.

A helyszíni nézők számán érezni lehet, hogy a koronavírus-járvány nem tűnt el teljesen: a 2019-es 4,16 millió helyett csak 2,69 millió ember nézte a futamokat a helyszínről.

A legtöbb nézőt az Amerikai Nagydíj mozgatta meg Austinban: összesen 400,000 ember látogatott ki a hétvégén a COTA-ra, nem sokkal megelőzve Mexikót (371,000) és Silverstone-t (356,000). A Magyar Nagydíj látogatottsága tavaly is a tabella első felében volt, összesen 130,000 nézővel, alig 2000 nézővel elmaradva Ausztriától – 2022-ben azonban jóval több vendéget várnak, miután Gyulay Zsolt éppen ma jelentette be, hogy egy második pótlelátót is építenek, az óriási érdeklődés mellett, amire legutóbb 2009-ben volt példa. A Hungaroring számításai szerint meg fogják dönteni a 2019-es látogatottsági rekordjukat, amikor is 230,000 ember látogatott ki a Hungaroringre.

Az F1 azt is kiemelte a sajtóközleményében, hogy a hozzájuk tartozó hivatalos közösségi oldalak követői bázisa 40%-kal nőtt egy év alatt.