Brutális Max Verstappen-előny a bahreini F1-es első tesztnapon, Hamilton és Perez még nem jutott szóhoz

A délelőtti etapon Max Verstappen volt a leggyorsabb Leclerc és Alonso előtt – összefoglaló itt – délután pedig Russell és Verstappen kivételével minden csapatnál pilótacsere történt, tehát Stroll, Norris, Ricciardo, Csou, Sargeant, Gasly, Hülkenberg és Sainz is autóba ülhetett.

A délutáni etap meglehetősen lassan indult be, körülbelül 10 perc várakozás után Sainz ment pályára a Ferrarival, de 5 kör után máris visszajött a bokszba, így ismét üres volt a bahreini aszfaltcsík.

Az Aston Martin tartalékversenyzője, Felipe Drugovich ekkor azt nyilatkozta az F1TV-nek, hogy szerinte azért nem tolongtak a versenyzők a délután etap elején a pályán, mert túl forró volt a pálya.

Néhány perccel később viszont Russell kijött a pályára, és őt követte Sainz és Gasly is, majd Verstappen is kijött. Sainz ezt követően érdekes helyzetet hozott össze: először úgy tűnt, be fog jönni a bokszba, aztán meggondolta magát, és mégis kint maradt a pályán.

A következő percekben újra kicsit nyugodtabb időszak következett, hogy aztán az egyedül kint maradó Verstappenhez Hülkenberg és Stroll is csatlakozzon – utóbbi két pilóta ekkor futotta első mért köreit.

Ricciardo és – hosszas várakozás után – Norris is megtette első kilométereit a teszten, míg Russell javított eddigi legjobbján, és 1:34.1-et ment a C3-as gumikon. A Williamsnél pedig kiderült, hogy Albon autómegállását az üzemanyagpumpa meghibásodása okozta, de sikerült megjavítani a kocsit, így Sargeant is kijöhetett a pályára.

Az Alpine-nál Ocon délelőtt a C1-es keveréken futotta meg a leggyorsabb körét, délután pedig Gasly is a C1-eket „nyúzta”, ami érdekes stratégia volt a francia istállótól. Eközben Sargeant ezzel ellentétes stratégiát követett, és a C5-ös gumikon volt kint.

Russell a 10-es kanyarban fékezte el nagyon a gumiját, így be is jött a bokszba, majd Sainz futott egy erős kört, és csak 36 ezredre volt Verstappen vezető idejétől a C3-as keveréken. Norris a harmadik helyre jött fel, bő 5 tizedes hátránnyal – ekkor már mind a 18, ma szerepet kapó pilóta rendelkezett mért körrel.

Bő 2 órával a tesztnap vége előtt Norris vette át a vezetést a C3-as gumikkal, 1:32.484-et futott, amivel 64 ezreddel verte meg Verstappen idejét. A nap legszorgalmasabb pilótája címért való versenyfutást viszont továbbra is Verstappen vezette, aki már 94 körnél járt.

Nem kellett sokat várni arra, hogy Verstappen ismét visszavegye a vezetést: 1:31.662-t ment a C3-as keveréken, így 8 tizedes előnnyel vezetett – a versenymérnöke, Gianpiero Lambiase széles mosollyal nyugtázta a kört.

A pályán Sainz nem figyelt eléggé a mögötte érkező Gaslyra, a franciának a pályát is el kellett hagynia, hogy ne érjen hozzá a Ferrarihoz. Pár perccel később Sargeant pördült meg a 9-es kanyarnál és csúszott a kavicságyba, de egy gumicserét követően folytatni tudta a tesztet.

Sargeant később műszaki problémával szembesült, a 8-as kanyarból kifelé nem tudott váltani, így visszajött a bokszba, míg Ricciardo és Russell egy-egy erős elfékezést mutatott be, amikor már kevesebb mint másfél óra volt hátra a tesztnapból.

Verstappen egy újabb erős kört kezdett meg a C3-as gumikon, de a lila második szektor ellenére 3 tizeddel elmaradt a legjobb idejétől, miután a 13-as kanyarban elindult az RB20-as hátulja.

Ricciardo hasonlóan járt, a célegyenesre ráfordító kanyart vette szélesen, így maradt a negyedik helyen az RB-vel, Verstappen, Norris és Sainz előzte meg az ausztrált, mögötte pedig Stroll, Leclerc és Alonso következett.

Az utolsó fél órához érve Gasly javított és jött fel a hatodik helyre, majd jött a feketeleves: Verstappen 1:31.344-et ment a C3-as keveréken, így 1,1 másodpercesre növelte az előnyét Norris előtt.

Stroll és Norris is hibázott a 10-es kanyarnál, majd Stroll autójának a bal tükre esett le a célegyenesben, miután a fékezési zóna előtt átment egy nagy bukkanón. Ricciardo még el tudta kerülni a letört alkatrészt, Hülkenberg viszont nem volt ilyen szerencsés és átment rajta.

Az utolsó percekre még jutott egy Russell-elfékezés a 8-as kanyarból, ezenkívül viszont már nem sok említésre méltó esemény történt az első tesztnap utolsó perceiben. Az élen Verstappen végzett, 1,1 másodperccel megelőzve Norrist, majd Sainz, Ricciardo, Gasly és Stroll jött.

A legtöbb kört Verstappen teljesítette (142), rajta kívül csak Russell jutott 100 kör felé - ő 121 kört ment. A Forma-1-es szezon előtti tesztek második napja holnap, magyar idő szerint 8 és 17 óra között kerül megrendezésre, tartsatok akkor is velünk!

