Brutális baleset Hollandiában, effektíve 15 percig tartott az F1-es harmadik edzés!

Miután a második szabadedzésen az első 4 pozíciót a két Mercedes és a két McLaren foglalta el a száraz körülmények között, a harmadik szabadedzésen ismét nedves pálya várta a mezőnyt szombat délelőtt.

Ennek megfelelően nem is volt óriási a forgalom a pályán az első percekben, előbb a teljes esőgumik, majd az intermediate abroncsok kerültek elő, a tegnap a kocsiját megtörő Hülkenberg pedig ismét a gumifalba csúszott, ezúttal a 3-as szektor elején.

Ekkor Piastri állt az élen egy 1:21.8-as idővel az intermediate gumikon, majd Alonso vette át a vezetést 1:21.4-gyel, amikor már valamelyest felélénkült a forgalom a pályán, és többen is köröztek.

Az első negyedórához érve aztán óriási balesetet láthattunk: Sargeant csapódott a falba, miután Sargeant a fűre tette a kerekét, majd az autója ki is gyulladt – a kocsi nagyon összetört, az amerikai pilóta viszont nem sérült meg – videó a balesetről itt!

A becsapódás miatt a falat is javítani kellett, ezért nagyon hosszú ideig állt az edzés, végül csak az utolsó 2 percre indult újra az FP3, miközben az eső már elállt, de a pálya még mindig vizes volt.

A pilóták többsége még így is kijött a pályára, Verstappen pedig nem akart a többiek miatt vesztegelni, a bokszutcában Piastrit, a bokszkijáratnál Russellt előzte meg, utóbbi közben a fehér vonalat is átszelte, így fekete-fehér zászlós figyelmeztetést kapott.

Néhányan a mért körüket is meg tudták még kezdeni, így Gasly végzett az élen 1:20.3-mal, majd Magnussen, Bottas, Norris, Alonso és Ocon következett, azonban az eredményeknek a szokásosnál is kevesebb jelentősége van.

A Forma-1-es program magyar és helyi idő szerint is 15 órakor folytatódik az időmérő edzéssel, és vasárnap is 15 órakor veszi kezdetét a Holland Nagydíj – a kvalifikációt és a futamot is élőben közvetíti az M4 Sport, a legfrissebb hírekért pedig kövessétek a hu.motorsport.com-ot!