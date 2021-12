Brundle: Verstappen agresszivitása elbizonytalaníthatta a Mercedest

Lewis Hamilton kényelmesen vezette a 2021-es Abu Dhabi Nagydíjat, miután hiába tartotta fel remekül a hétszeres világbajnokot Sergio Perez, Verstappen nem tudott elég közel kerülni a második etapjuk elején ahhoz, hogy támadást indítson a Mercedes ellen.

Miután Kimi Räikkönen és George Russell kiesése után Antonio Giovinazzi autója már a pálya szélén állt meg, úgy tűnt, hogy a Mercedes simán bevállalhatná, hogy a gyorsabb autójával megcsináljon egy második kerékcserét is virtuális biztonsági autós fázis alatt, azonban miután erre nem vállalkoztak, a Red Bull – akik amúgy is az ellenkezőjét csinálták volna annak, amit a Mercedes – be is hívta Verstappent.

A holland végül a frissebb kemény gumijaival sem tudta volna levadászni Hamiltont, Martin Brundle figyelmét azonban felkeltette a futamnak ezen szinte elfeledett pillanata, mivel szerinte célt ért a Red Bull és Verstappen egész éves pszichológiai hadviselése.

„Lewis kényelmesen vezette a futamot a rajtot követően – a Red Bullnak valamit kezdenie kell a rajtjaival” – írta a Sky Sportson futó blogjában Brundle. „Maxszal együtt az egész mezőnyt állva hagyták, de a Mercedes simán levédekezte a Red Bullt Max 14. körös kerékcseréje után.”

„Így 44 és 45 nagy kihívást jelentő kört kellett teljesítenie a két versenyzőnek, és hallhattuk is, ahogyan Hamilton aggódik amiatt, hogy a gumik kibírják-e ezt a távot, illetve ahogyan meg is kérdezték tőle, milyen gumit szeretne egy esetleges biztonsági autós fázis alatt.”

„Amikor azonban a 35. körben meg is jött virtuális formában a biztonsági autó, Toto agitálása után sem cseréltek kereket Hamilton autóján, a Mercedes elkeseredetten védte a pályán elfoglalt pozícióját.”

„Ez túlságosan óvatos volt tőlük, és talán az vezérelte őket, hogy elkerüljék azt a veszélyt, hogy a pályán kelljen megelőzniük Verstappent. Max agresszív stílusa és a nincs mit veszítenem hozzáállása minden bizonnyal ott volt a fejükben, amikor meghozták a döntéseiket, pedig, ha Max kint maradt volna, Lewis az erősebb autójával és a frissebb gumijaival minden bizonnyal megelőzte volna.”

Amennyiben a Mercedes félelmeinek megfelelően úgy ért volna véget a 2021-es Forma-1-es szezon, hogy Verstappen és Hamilton összeütköznek, az FIA által belengetett pontlevonásokkal nem számolva Verstappen szerezte volna meg a bajnoki címet a több győzelme miatt.