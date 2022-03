Brundle szerint Pereznek nincs esélye a világbajnoki címre

Perez 2021-ben megkapta élete lehetőségét a Red Bulltól, hiszen végre egy igazi élcsapat autóját vezethette. A szezonkezdet aztán elég nehézkesen sikerült számára, és ugyan Bakuban futamot tudott nyerni, több hullámvölgye is volt a szezon során.

Ezen természetesen idén szeretne javítani, és ha lehetősége nyílik rá, akkor a világbajnoki címért is harcba akar szállni, bár ez biztosan nem lesz könnyű feladat Verstappen mellett. A Sky szakértőjeként és kommentátoraként dolgozó Brundle pedig úgy érzi, a két tavalyi bajnokaspiráns mellett jelenleg nem rúghat senki más labdába, így persze Perez sem.

„Egy teljes szezonban nem hiszem. Nem hinném, hogy egy szinten lenne Lewisszal és Maxszal. Jelenleg mások sincsenek az ő szintjükön” – idézte Brundle szavait a Motorsport-Total.com. „Az igazi kérdés az, hogy George Russell vagy bárki más képes lesz-e felnőni melléjük.”

A Forma–1 és vélhetően sok szurkoló is abban reménykedik, hogy idén akár több csapat is beleszólhat a bajnoki cím sorsába, miután az előszezoni tesztek során a Red Bull és a Mercedes mellett a Ferrari és a McLaren is ígéretes tempót mutatott.

Brundle is így van ezzel, ugyanakkor ő ismét csak úgy látja, hogy ha az autójuk ezt lehetővé teszi, akkor Hamilton és Verstappen számítanak az első számú esélyeseknek. „Nagyon rajongója vagyok mindkét Ferrari-pilótának. Nem azt akarja mindenki, hogy ők is jók legyenek idén?”

„Remélem, hogy négy vagy öt csapat is ott lehet majd a csatában. Egyelőre azonban csak Maxot vagy Lewist lehet megnevezni esélyesnek, míg valaki más nem bizonyítja, hogy ő is képes a világbajnoki címért csatázni.”

„Ha megnézzük Sergio ponttermését Maxhoz képest, valamint Bottasét Lewishoz képest az utóbbi években, akkor az elmond mindent, nem igaz? Azok a srácok egy lépéssel előrébb vannak” – vélekedik a korábbi F1-es pilóta.

