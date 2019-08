Hamilton mindenképpen megnyerte volna a Magyar Nagydíjat?!

Az 1984 és 1996 között 158 forma-1-es futamon elinduló Martin Brundle már több, mint 20 éve követi kommentátorként a sorozat eseményeit, jelenleg a Sky Sports Forma-1-stábjának a tagja, és például Rosberghez hasonlóan, ő is minden verseny után részletes elemzést közöl az akkori hétvége eseményeiről. Nem volt ez máshogy a Magyar Nagydíjon sem, amelyen szerinte már az első körökben egyértelmű volt, hogy kik lehetnek versenyben a győzelemért:

„Verstappen egy jó rajt utáni okos helyezkedéssel meg tudta tartani a pozícióját, és hála a Mercedesek lökdösődésének, gyorsan 2,4 másodperces előnyre tett szert. Akkor épp úgy tűnt, hogy a holland pilóta a lelátóról a narancs hadsereg támogatásával megszerezheti harmadik győzelmét a negyedik versenyen. A Ferrarinak nem volt rendes tempója, és így 70 kör alatt 62 másodpercet veszítettek. Bottasnak egy új első szárnyért kellett kiállnia, míg Gasly egy gyenge rajt után nem sokat tudott hozzátenni a versenyhez. Ezek alapján kikövetkeztethető, hogy hamar Hamilton és Verstappen különpárbajává vált a verseny, ahol a többiek még a faluban sem voltak.”

Még több F1 hír: Vettel hazánkban az újrahasznosítás nagykövete lett

A szakértő szerint is az volt a kulcsmozzanat, amikor a 48. körben a Mercedes kihozta ötszörös világbajnokát a közepes keverékekért, még ha szerinte akár enélkül is megnyerhették volna a versenyt:

„Az addig eltelt körökben a bitorló Max, és a trónt elfoglaló Lewis remek párbajt vívtak. Az egy kiállásra saccolt versenyen Hamilton hat körrel Max után ment ki a keményekért, és ezután támadásba lendült, iszonyatos tempóban gyakorolva nyomást a fiatal hollandra, előzési helyzeteket is kialakítva. Ironikus módon, ha a négyes kanyarban sikerül megelőznie a Red Bullt, ők állhattak volna ki minden mindegy alapon a közepesekért.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

„Christian Horner a verseny után azt mondta nekem: miért állna ki bárki ilyen helyzetben az élről a csavaros Hungaroringen? Gondolom, amennyiben újrajátszhatnák a versenyt, ők is a kerékcsere mellett döntenének, még ha ez a vezető pozíció feladásával is járna. Maxnak fel volt adva a lecke a 45 kört futott gumikkal, talán ha nem omlik össze a tempója, kibekkelhette volna a végéig, ám még a kis trükkjük előtt is Lewis tűnt gyorsabbnak, így egy szó mint száz: bármit is tett volna a Red Bull, Hamiltoné lett volna itt a győzelem.”

Elemzése hátralévő részében még két dologra hívja fel a figyelmet Brundle: az utóbbi időben az Alfában mindenki háta mögött brillírozó Kimi Raikkönenre, aki ismét egy hetedik helyet szerzett csapata számára, és Valtteri Bottasra, aki az első körös koccanások után nem igazán talált magára, és csak nyolcadik lett – a brit szakértő levonja azt a következtetést, amit az utóbbi időben egyre többen megtesznek: 2020-tól a Mercedes második számú pilótáját Esteban Oconnak fogják hívni.

Michael Schumacher fia hatalmas megtiszteltetésben részesült, amikor a Német Nagydíjon pályára vitette édesapja utolsó bajnoki gépét, a V10-es motorral felszerelt 2004-es Ferrarit, az F2004-et. Egy látványos összeállítás a nagy pillanatról.