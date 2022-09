Brundle szerint így lehetne felváltani az „elfogadhatatlan” rajtbüntetéses rendszert

Miközben évekkel ezelőtt már történt egy jelentős egyszerűsítés a rendszerben, hogy elkerüljék a nevetségesen hangzó 50-60 helyes hátrasorolásokat, most úgy tűnik, hogy a jelenlegi megoldás is hagy némi kívánnivalót maga után.

Az Olasz Nagydíjon például kilenc versenyzőt büntettek különböző okból kifolyólag, és miközben egyeseknél még el lehetett dönteni, hogy biztosan a mezőny végére kerülnek, addig másoknál, például Max Verstappennél is eltérő hírek keringtek az időmérő vége után.

Ő ugye a második pozícióban zárta a kvalifikációt, és volt egy öt rajthelyes büntetése, tehát logikusan a hetedik hely nézett ki neki vasárnapra, egyesek azonban mégis azon gondolkoztak, hogy talán csak a negyedik rajtkockáig csúszik vissza.

Hogy miért? Abba most inkább nem mennénk bele pontosan abból az okból kifolyólag, amiért Brundle is azt szeretné, hogy inkább találjanak erre a problémára egy könnyebb és átláthatóbb megoldást, mert ez a Forma–1 imázsának is csak árt.

„Miután számos autó döntött úgy, vagyis inkább kénytelen volt büntetést bevállalni az erőforrás komponenseinek cseréje miatt, így már három futamon belül a második alkalommal fordult elő, hogy a rajtrács egyáltalán nem közelítette meg az időmérő végeredményét” – írta a korábbi F1-es pilóta a Sky F1-en.

„Ez egy elfogadhatatlan helyzet, mert amikor a rajongók megjelennek a lelátókon vagy odahaza bekapcsolják a TV-t, hogy az időmérőt nézzék, akkor jogosan arra kéne számítaniuk, hogy a vasárnapi verseny rajtsorrendjének kialakulását fogják látni.”

„Helyette azonban órákat kellett várni, mire a büntetések kínzó és összetett rendszere alapján megtudtuk a valódi állást.” Brundle úgy véli, egy átláthatóbb megoldásra lenne szükség, és felvetette, hogy talán bokszutcaáthajtásokat kéne kiosztani futam közben a pilótáknak, vagy csak szimplán pénzbüntetést kéne kiróni a vétkező csapatokra.

„Muszáj valamit kezdeni ezzel, mert ez nem néz ki jól az F1 számára. Az alapkoncepció az, hogy a csapatok nem szereljenek be folyamatosan új motorokat és egyéb elemeket az autókba.”

„Lehetőségként én azt látom, hogy talán több erőforrást kéne adni egy szezonra a pilótáknak, vagy a futam során le kéne tölteniük egy bokszutca-áthajtásos büntetést, illetve az is elképzelhető lenne, hogy a csapatok arányos pénzügyi és bajnoki pontokkal kapcsolatos szankciókat kapjanak, hogy ne a pilóták szenvedjenek saját hibájukon kívül.”

„Egy felkavart rajtrács nyilván izgalmas futamokhoz is vezethet, miközben a pilóták áthámozzák magukat a mezőnyön, de ennél is jobb, amikor a hat, futamgyőzelemre esélyes autó kerék a kerék ellen küzd egymással a korrekt rajthelyükről indulva” – vélekedett Brundle a helyzet kapcsán.

