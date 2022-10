Brundle szerint „igazságtalan” volt Alonso amerikai büntetése

Alonso autója azok után sérült meg, hogy az első biztonsági autós újraindításnál Lance Stroll mögé érve egy előzési manőver során két kerékre emelkedett az Alpine-ja, majd pedig elég nagy erővel a szalagkorlátnak csapódott.

Csodával határos módon azonban a spanyol folytatni tudta a viadalt egy orrkúpcserét követően, majd a futam végéig visszadolgozta magát a pontszerzők közé. A gond csak az volt, hogy több belső kamerás felvételen is látszott, ahogyan a jobb oldali tükre a verseny közben lifeg, amikor pedig Kevin Magnussent előzte, le is tört az autójáról.

Ez pedig nem tetszett a Haasnak, akiket idén már három alkalommal intettek ki fekete-narancssárga zászlóval a bokszba lelazult szárnyvéglapok miatt, és a csapat mindannyiszor úgy érezte, hogy igazságtalanul történt mindez.

Emiatt pedig a futam leintése után megóvták az Alpine-t és Alonsót (meg a Red Bultt is), és ennek következménye lett a büntetés, mert a bírák úgy ítélték meg, hogy a spanyol autója mégsem volt elég biztonságos a leeső tükör miatt.

A 30 másodperc okán Alonso a 15. helyre esett vissza. Az ügynek azonban még nincs vége, mivel a franciák megóvták a Haas óvását, hiszen az amerikai csapat 24 perccel a szabályokban előírt időkeret után tett csak panaszt, de azt különleges körülményekre hivatkozva mégis elfogadták.

Ezek után most a Mexikói Nagydíj csütörtökjén kerül majd sor egy meghallgatásra a felek között, ahol kiderül, hogy jogos-e az Alpine óvása. Ha igen, akkor tovább folytatódik majd a huzavona, és előfordulhat, hogy Alonso visszakapja majd a versenyen elért hetedik helyét.

Brundle a helyzetet szemlélve úgy gondolja, Alonso büntetése nem volt helyénvaló, és eszébe jutott egy 2006-os eset is, amely szintén a spanyol bajnokkal történt. „Ez arra emlékeztet, amikor Fernando kiemelkedő munkát végzett egy defekt utáni sérült autóval a 2006-os monzai időmérőn” – írta a brit a Sky Sportson.

„Akkor elég kétes módon kapott egy öt rajthelyes büntetést Felipe Massa blokkolásáért, ami után azt mondta, hogy az F1 már szerinte nem is igazi sport. Most, 16 évvel később ugyan még mindig itt van, de ez legalább annyira igazságtalan volt” – utalt Brundle a mostani szankcióra.

„A szabályok, azok szabályok, és összességében támogatom, hogy szigorúbban betartsák azokat, de emellett nem árt, ha némi józan versenyzői észt is alkalmaznak mellé. Eldönteni, hogy kinek az első szárnya veszélyes, amikor azt sérülés éri, és kié nem, az eléggé szubjektív, gondoltam én.”

„Persze Massa éppen jól tudja, milyen az, amikor egy leváló alkatrész talál el egy versenyzőt” – emlegette fel a brazil 2009-es hungaroringi balesetét Brundle, amelynél egy Rubens Barrichello autójáról lerepült rugó találta el Massa sisakját, aki eszméletét vesztve csapódott a gumifalba, és szenvedett nagyon komoly sérüléseket.

Ilyen szempontból tehát jogosnak is lehetne nevezni Alonso büntetését, mivel akár a tükör is okozhatott volna hasonló gondokat, de közben felmerül az a kérdés is, hogy a versenyirányítás akkor miért nem lengette be nekik is a fekete-narancssárga zászlót.

Bárhogy is lesz, most csütörtökön, vagyis magyar idő szerint már inkább pénteken okosabbak leszünk, mert akkor kiderül, hogy az FIA elfogadja-e az Alpine óvási kérelmét.

