Brundle szerint Hamilton továbbra is fontolóra vehetné a Ferrariba költözését

A Ferrarinál megszületett az új páros, miután az olaszok bejelentették Carlos Sainz Jr-t Sebastian Vettel helyére a 2021-es és 2022-es szezonra. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a spanyol másodszámúként érkezik meg Maranellóba, miközben Jacques Villeneuve az új Barrichellónak látja a fiatal versenyzőt.

Sainz tagadja, hogy bármi ilyen is szerepelne a szerződésében, de az tény, hogy minden eddiginél nehezebb feladat vár rá Charles Leclerc mellett, akit már most az egyik legjobbnak tartanak, és úgy tűnik, köré épül a Ferrari.

Leclerc előnyei között szerepel az is, hogy nagyon jól ismeri a Ferrarit, és versenyzett már az élmezőnyben, addig Sainz csak tavaly szerezte meg az első dobogóját, és igen furcsa körülmények között a McLarennel.

Az évek során sok pletyka látott napvilágot a sajtóban arról, hogy Lewis Hamilton a Ferrarival tárgyalt. A brit bajnok soha nem zárta ki az esetleges váltást, de még mindig a Mercedes családjának tagja, ahol nagyon jól érzi magát, és szerinte ez lehet az a hely, ahonnan majd egy nap visszavonulhat.

Az F1-ben azonban soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő és Martin Brudnel a Sportsmail kérdésére azt mondta, a honfitársának adott esetben komolyan meg kellene fontolnia a Ferrariba való költözést, amikor belép a királykategóriás karrierje utolsó szakaszába.

Brundle a lap kérdésére azt mondta, úgy érzi, hogy Sainz esetében semmi sincs kőbe vésve a 2021-es szezon után, valamint a Mercedes jövője a sportban továbbra sem világos, és Toto Wolff esetleges távozása hatással lehet Hamiltonra, és az egész projektre.

A Mercedes és Wolff azonban eddig rendre tagadták, hogy kiszállás előtt állnának. Az osztrák szakembert főként az Aston Martinnal hozták szóba, ahol már részvényeket is vásárolt. A szerződését még nem hosszabbította meg, és a címvédőnél 30%-os tulajdonrésszel rendelkezik.

„Kétlem, hogy Sainz-t illetően bármi is le lenne zárva egy szezonon túl. Ha Toto elhagyja a Mercedest, és visszalépnek egyet az F1-ben az érkező globális pandémiás problémákkal és költségcsökkentésekkel, akkor az egész képlet megváltozik, így úgy gondolom, hogy (Hamiltonnak) újra a Ferrari felé kellene fordulnia, megnézvén a lehetőségeit.”

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Beszéltem vele a piros szerelésről, ott állván monzai dobogón, nézvén a tömeget a Ferrari versenyzői szerelésével. A következőket mondta akkor: 'Imádom a piros színt, amiből a sisakomon is van, mely a szenvedély színe' A válaszának lényege azonban az volt, hogy 'Az F1-es pályafutásom során mindig a Mercedesnek versenyeztem.'”

Ugyanakkor ennek meg lehetne a maga veszélye is, mint például, amikor Michael Schumacher a Mercedesszel tért vissza az F1-be, és kapott némi kritikát. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a német legenda éveket hagyott ki, míg ebben az esetben Hamilton szimplán csak átülne.

„Szép lenne ezt látni, ugyanakkor Michael Schumacher egy Ferrari-hős volt, majd a Mercedeshez ment, megszakadt a kapcsolat a Ferrarival, és mindez nem működött.” - folytatta Brundle, aki a pályafutása során a McLarennek is versenyzett, még 1994-ben.

Brundle szerint a Ferrari vonzóereje azonban elég nagy lehet egy ilyen váltáshoz, még ha van benne is kockázat, és ez elsősorban nem Hamilton tehetségére vonatkozik, akit minden idők egyik legjobbjának tartanak.

A brit szerint az igazi kérdést az jelentheti, hogy milyen autót adna Hamiltonnak a Ferrari. „Egy győztes autót adnak neki vagy a végén olyan frusztrált lesz, mint Fernando Alonso vagy Sebastian Vettel?”

Hamilton 35 éves, és noha a Forma-1 a fiatalokra épít, még mindig nagyon fontos láncszeme a sportnak, és továbbra sem tűnik úgy, hogy a kor hatással lenne a sebességére és a teljesítményére. „Tisztában van vele, hogy a karrierje utolsó szakaszában jár. Amikor az F1-ben versenyeztem, a top-srácok még 40 évesen is tudtak nyerni. Akkoriban azonban kevesebb volt az adatmennyiség és a tapasztalatok többet értek. Nem voltak szenzorok az autókban, ahogyan szimulátorok sem.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Állatként lehetett vezetni az autókat, és a versenyzők sokkal többet merítettek a tapasztalataikból.” - mondta Brundle, aki szerint a verseny vége felé igazi küzdelem volt kezelni egy autót a váltókkal, a fogaskerekekkel, és így tovább.

„A tapasztalatok számítottak. Az autók most sokkal erősebbek és gyorsabbak. Úgy vélem, hogy ez egy fiatalabb férfi sporttá vált, és remélhetőleg hamarosan a fiatal nők is részt vesznek ebben, de úgy tűnik, hogy Lewis nem öregszik. Ezt fogja csinálni a 40-es éveiben is? Nem, nem fogja.” - fogalmazott Brundle, hozzátéve, hogy nem látja maga előtt Hamilton visszavonulását, de borzasztóan sok minden történt az elmúlt néhány hónapban, és a brit egyre több társadalmi kérdésben szeretne segíteni.

