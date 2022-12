Brundle: senki nem gondolhatja azt, hogy Seidl távozása jó hír a McLarennek

Andreas Seidl a motorsport-karrierjét 2000-ben a BMW-nél kezdte, majd miután a BMW hivatalosan is átvette a Sauber irányítását, négy évig ő is Hinwilben dolgozott a márka F1-es kivonulásáig, ahol többek között az Audi jelenlegi vezérigazgatójával, Markus Duesmannal is együtt dolgozott, mielőtt 2013-ban átvette volna a Porsche rendkívül sikeres LMP1 programját.

A német mérnök Zak Brown elmondása szerint nem titkolta előle, hogy 2026-tól az Audinál szeretne dolgozni, azonban miután a Ferrari elindította a dominót, Seidl is a vártnál korábban váltott pozíciót.

A McLaren erősségét mutatja, hogy nem esett nehezükre megtalálni Seidl utódját a többek között egykor a Ferrarinál Alonso versenymérnökeként is dolgozó Andrea Stella személyében, de Brundle szerint elsősorban Seidl távozásának hosszútávú következményei viselhetik meg a McLarent.

„Kétségtelen, hogy Seidl elvesztése rossz hír a McLarennek” – mondta Brundle a Sky Sportson. „A Porschével és a Volkswagen-csoporttal ápolt kapcsolata miatt megértem a motivációját, ahogyan azt is, hogy a McLaren miért próbálta meg ezt az elkerülhetetlen lépést minél jobban elhalasztani.”

„Ettől függetlenül, a McLarennek pont nem erre volt szüksége.”

A brit sajtó fantáziáját már most megmozgatta az, hogy Seidl távozásával vajon a McLaren sztárpilótája, Lando Norris is távozik-e a csapattól, akinek a jelenlegi szerződése 2025 végén jár le.

„A McLaren következő nagy dobása az új szélcsatornájuk beüzemelése lesz 2024-ben. Lando biztosan felteszi a kérdést, hogy Andreas vajon miért váltott már most? Mit látott az Audinál, amit a McLarennél nem?”

„Oscar (Piastri) is csalódott lesz, mert minden bizonnyal Andreasszal tárgyalt, azzal a forgatókönyvvel, hogy Lando is sokáig a csapatnál marad. Lando továbbra is remek kapcsolatot ápol Zakkel (Brown), aki stabil struktúrát hozott létre a McLarennél. Nem aggódom miattuk, de senki ne gondolja azt, hogy ez jó hír volt a csapattól.”