Brundle: Masi menesztése nem fogja megoldani az F1 hitelességi gondjait

Az FIA a csütörtöki nap folyamán szólalt meg először hivatalos minőségben az Abu Dhabiban történt események kivizsgálása kapcsán. Ezen vizsgálat folyamán pedig fontos szerepet fog kapni Masi és a biztonsági autó alkalmazásának módja is.

Miközben sokan a versenyigazgató fejét követelik, mert érzésük szerint önkényes döntéseivel elvette Lewis Hamilton nyolcadik bajnoki címét, a Sky Sports F1-es szakértője, Brundle úgy véli, a szakember kirúgása sem oldaná meg a mélyebbre nyúló gondokat.

Még több F1 hír: Wolff személyesen ül le tárgyalni az FIA új elnökével az Abu Dhabiban történtekről

„Amit teljesen biztosra tudok, hogy Michael Masi leváltása nem fogja megoldani a problémát. Ez egy túlságosan is nagy horderejű munka ahhoz, hogy egyetlen ember csinálja, főleg 23 futamon keresztül, és ez csak egyre növekedni fog.”

„Régebben, amikor 16-18 futam volt még, Charlie Whiting és Herbie Blash együtt végezték el ezt a munkát. Charlie indította a versenyeket, Herbie pedig lényegében a versenyigazgató volt, míg Charlie vissza nem ért az indítói emelvényről.”

„Ők még tudták kontrollálni, de most már jelentősen növekedik a teher, ha pedig Masi marad, akkor komoly segítségre lenne szüksége, és gondolom, most ezt is vizsgálják. Egyébként meg ki akarna most fellépni az ő helyére?” – tette fel a nem elhanyagolható kérdést Brundle.

Azt ugyanakkor ő is megjegyezte, hogy Masinak már „csak egy élete van”, ha az FIA úgy dönt, maradhat. Eközben egy másik korábbi pilóta, Johnny Herbert már most úgy látja, hogy Masi pozíciója nem védhető.

„Szerintem már túl sok kárt okozott a Forma–1-nek. Az ő helyzetében fontos a bizalom, de az már teljességgel elillant az irányába. A probléma csak az, hogy ki kerülne akkor a helyére? Mivel a tapasztalatnak fontos szerepet kell játszania, bárki is kerül oda.”

„Michael nagyon szerencsés volt, mert Charlie Whiting alatt dolgozott, és sok jó dolgot tanulhatott meg tőle. Van bárki is, akit egyértelműen beültetnék a helyére? Nincs, és ez az igazi találós kérdés” – vélekedett Herbert.

Gaslynak továbbra is egyetlen célja van az F1-ben