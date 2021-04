Brundle: józan paraszti ésszel sikerült bebiztosítani az F1 jövőjét

A Sky Sports Forma-1-es kommentátora, az egykori versenyző Martin Brundle elmondása szerint korábban aggódott a sportért, mivel az elszálló költségek több kiscsapat létét is veszélyeztették, és azok miatt a gyártóknak sem tűnt kifizetődő biznisznek az F1-es szereplés.

Brundle szerint azonban a 2022-es új szabályok, és a költségsapka, amellyel az F1 reményei szerint egyenlőbbé válik majd a mezőny, nem csak biztosították a sport a jövőjét, de azt vonzóbbá is tették.

„Elterjedt a józan paraszti ész” – nyilatkozta Brundle a Motorsport.com-nak. „Nem volt fenntartható az, hogy száz milliókat költ valaki évente két versenyautóra. Valamilyen megoldást kellett erre találni.”

„Szerintem a koronavírus-járvány is segített abban, hogy néhány fontos ember figyelme is a megfelelő problémákra vetüljön, így azonban remek munkát végeztek. Szerintem a fenntartható pénzügyi alappal az F1 vonzóbb lesz a szponzorok és a gyártók számára is.”

„Chase Carey (az F1 egykori vezérigazgatója) remek munkát végzett az elmúlt években. Szerintem amikor a Liberty megérkezett, nem értett még mindent, és kicsit le is sokkolta őket a sport helyzete.”

„Most azonban érkezik a költségsapka, az új autók, aláírták az új Concorde megállapodást, és egy sor intézkedés még, ami alapjaiban teszi egyenlőbbé a sportot, ami biztosítja azt is, hogy a jövőben is lesz majd egy AlphaTaurinak vagy Racing Pointnak esélye a futamgyőzelemre.”

„Sokkal pozitívabbnak látom a sport helyzetét most, mint 5-6 éve. Nagyon aggódtam, például a Renault, vagy a Red Bull kilépése miatt, miután a Honda bejelentette a távozását, és akkor ott volt még a romokban álló Williams. A Force India is csődbe ment, de nekik sikerült átalakulniuk az Aston Martinná, most pedig rengeteg friss arc érkezik, új szponzorok, izgalmas fiatal tehetségek.”

„Mint mondtam, 5 éve még sokkal negatívabb voltam, de a bahreini verseny megmutatta, hogy van miért bizakodnunk.”

Brundle mellett a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is úgy látja, hogy az F1 tíz éve nem volt ilyen jó helyzetben:

„Szerintem az F1 remek szórakoztatást nyújt a pályán, és politikai harcot a pályán kívül, ami persze mindig is így volt a Forma-1-ben” – mondta Wolff a Motorsport.com-nak. „Szerintem remek csapatok, márkák alkotják ezt a kiváló összterméket, a Netflix pedig részt vállal abban, hogy a tradicionális rajongók mellett új nézőket nyerjenek meg. A sport nagyon jó helyzetben van, és folyamatosan növekedik. Valószínűleg soha nem volt még ilyen jó helyzetben az elmúlt tíz évben.”