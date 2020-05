Brundle: Inkább az autójára költse a Renault a pénzt

A Renault 2021-re elvesztette sztárpilótáját, Daniel Ricciardot, és a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek miatt még az sem elképzelhetetlen, hogy otthagyják a száguldó cirkuszt, és nem írják alá az új Concorde megállapodást.

A Renault elsődleges célpontja Ricciardo helyére Fernando Alonso, aki már korábban is kijelentette, hogy készen áll a Forma-1-es visszatérésére, és már Martin Brundle, a Sky kommentátora is elkönyvelte azt, hogy a spanyol harmadik alkalommal is a Renault pilótája lesz, de szerinte nem ez az ideális helyzet.

„Akárhogyan is, ha én lennék a Renault, egy fiatal tehetséget hoznék Ocon mellé. Russell talán elérhető lesz 2021-ben” – mondta Brundle a Sky F1 műsorában.

Esteban Ocon, Mercedes AMG F1, and Martin Brundle, Commentator, Sky Sports F1, on the grid Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ami most igazán fontos, az a jövő, és a fiatal pilóták nagyon fontosak, úgyhogy a Renault jobban tenné, ha (a pilótára szánt) 25 millió dollárját inkább az infrastruktúrára költené, hogy tudjanak tervezni egy gyorsabb autót.”

A Renault egészen csillagászati, 55 millió dolláros alapfizetéssel tudta elcsábítani Ricciardot a Renault-tól, azonban 2019-ben visszacsúsztak a konstruktőri bajnokság 5. helyére, miután a szintén Renault motorokat használó McLaren is megelőzte őket.

George Russell, aki a Mercedes támogatását élvezi, kifejezte csalódottságát azzal kapcsolatban, hogy korábbi vetélytársai és barátai (Leclerc, Albon, Norris) mind versenyképes autóban ülnek, jelezve Toto Wolffnak, hogy elégedetlen a Williamses helyzetével.

A Renault állítólag felvette a kapcsolatot Valtteri Bottas menedzsmentjével is, és amennyiben a finnek távoznia kell Russell előléptetése miatt, a Renault adhat neki ülést 2021-re, ami egy újabb érdekes forgatókönyv lenne.

A francia gyár a sajtóhírek szerint pénteken jelenti be, hogy folytatják-e a Forma-1-es projektjüket. Az első versenyekig azonban biztosan nem fognak dönteni a 2021-es pilótájukról, Ocon csapattársáról.

