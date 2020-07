Brundle: Hamiltont senki nem tudja megállítani Silverstone-ban

Martin Brundle a Motorsport.com-nak adott interjújában kitért a címvédő világbajnokra, Lewis Hamiltonra is, aki a Magyar Nagydíjon már „formába lendült,” és elképesztő párost alkot a Mercedesszel.

„Őszintén, nem hiszem, hogy bárki megállíthatná, csak saját maguk. Megbízhatatlansági probléma, ütközés, valami. Valtterinek azonnal fel kell majd vennie Lewis tempóját a pályán.”

„Fejben valami olyasmit kell csinálnia (a győzelemhez), mint amit Nico (Rosberg) is tett, vagy a megbízhatatlanságra kell támaszkodnia, ahogyan azt Nico is csinálta 2016-ban. Mint amikor Nico a bukótérbe ment Monacóban, hogy elrontsa Lewis körét, valami ilyesmit. Páran azt mondják, hogy így csinálta Ausztriában, de nem hiszem, hogy ezt szándékosan csinálta.”

Pole man Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, arrives on the grid after Qualifying

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images