Brundle: Hamilton „nem fél” attól, hogy elhagyja a Mercedest

A Mercedes gyenge 2023-as szezonkezdete ismét előtérbe hozta a Hamilton jövőjével kapcsolatos kérdéseket, mivel a brit szerződése a mostani idény végén jár le, és egyelőre még nem történt meg a hosszabbítás.

Hamilton ugyan többször is elmondta, hogy nem akarja elhagyni jelenlegi csapatát, de a szakértők szerint mégis elgondolkozhat ezen, ha az idei szezon sem alakul úgy, ahogyan ő azt elképzelte.

„Én alapvetően úgy gondolom, hogy sok jó oka van arra, hogy a Mercedesnél maradjon. Egyszerűen csak meg kell vele beszélniük, miként kívánják megoldani a problémáikat. De Senna is elhagyta a McLarent a Williamsért, és Schumacher is csatlakozott a Ferrarihoz, még ha sok időbe is telt neki működésre bírnia azt a kapcsolatot” – magyarázta Brundle a Sky Sportsnak.

„Ezek a nagy versenyzők nem félnek attól, hogy csapatot váltsanak, majd maguk köré gyűjtenek egy csomó embert, és így próbálnak újbóli sikereket elérni.” Brundle pedig úgy véli, hogy amennyiben Hamilton mégis távozásra adja a fejét, szerinte a Ferrari lehetne számára az ideális opció.

A hétszeres bajnok korábban már többször is beszélt arról, hogy nem érzi létszükségét annak, hogy karrierje során egyszer vörösbe öltözzön, de azért azt is kifejtette, hogy mindig is ott motoszkált a fejében a dolog, de valahogy sosem volt rá megfelelő pillanat.

„Biztosan megfordul Lewis fejében, hogy mi lenne, ha átmenne a Ferrarihoz, és Michael Schumacherhez hasonlóan ismét bajnokcsapatot faragna belőlük. Ha most nem tudom megnyerni a nyolcadik vagy kilencedik címemet, akkor miért ne érezhetném jól magam valahol máshol?”

„Biztos vagyok benne, hogy ezek átfutnak az agyán, és meg fogja ezeket beszélni az édesapjával és a menedzsmentjével. Erre pedig csak rátesz egy lapáttal az autó Bahreinben látott pocsék teljesítménye.”

Miközben a Mercedesnél most nagyban azon törik a fejüket, hogy merre induljanak tovább az autóval, George Russell szerint még nincs minden veszve, és idén is visszazárkózhatnak még a legjobbakra.