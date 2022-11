Brundle: a Haasnak egyszerűen elege lett Schumacherből és a külső nyomásból

Hosszas huzavona után a Haas a 2022-es szezon utolsó versenyhétvégéje előtt bejelentette, nem hosszabbítja meg Mick Schumacher szerződését, és a 2023-as idénynek a Kevin Magnussen-Nico Hülkenberg párossal vág neki.

Schumacher vélhetően nem váltotta be a Haas hozzá fűzött reményeit, két szezon alatt mindössze kétszer tudott pontszerző helyen zárni, ráadásul több költséges hibát is vétett. Martin Brundle, a Sky Forma-1-es szakértője szerint más okok is állhattak az amerikai istálló döntésének hátterében.

„Azt hiszem, a Haasnak egyszerűen elege lett a Mick Schumachert körülvevő környezetből és a kívülről érkező nyomásból. Ráadásul a Ferrari is dobta, így ez biztosan nehéz időszak számára“ - vélekedett a brit.

„Valahol máshol viszont fogjuk látni, mert szerintem megérdemel egy állandó helyet a rajtrácson. Elképzelhető, hogy egy évig tartalékosként kell majd érvényesülnie“ - fogalmazott Brundle, aki szerint a Haas azok után döntött drasztikus váltás mellett, hogy a fiatal pilótákkal elképzelt projektje zsákutcába futott.

Mick Schumacher búcsúja sem sikerült fényesre, a szezonzáró Abu-Dazbi Nagydíjon a 16. helyen ért célba, ráadásul egy öt másodperces időbüntetést is kapott Nicholas Latifi megforgatása miatt.

Ha mindez nem lenne elegendő, szeretett volna egy közös fánkozással búcsúzni barátjától, a visszavonuló Sebastian Vetteltől, de a csapat nem engedélyezte neki.

Német sajtó: Verstappen inkább Ricciardót szeretné csapattársaként látni