Brundle a Ford döntéséről: "Meglep, hogy ebbe belevágtak..."

A Ford pénteken nagy felhajtással jelentette be, hogy 2026-tól visszatérnek a Forma-1-be, a Red Bull és az AlphaTauri motorjainak fejlesztésébe fognak besegíteni. Mindez nem sokkal azután történt, hogy a csapat és a Porsche esetleges frigye meghiúsult.

A Sky Sportson Martin Brundle a gyártó és az istálló együttműködéséről megjegyezte, az amerikai óriáscég bevonása egyáltalán nem idegen a Red Bull korábbi, szintén autóipari cégekkel kötött megállapodásait ismerve.

„Ha megnézzük a Ford-üzletet, elég érdekes sorozatba illeszkedik be. A Red Bullal egy ideig az Infiniti működött együtt, aztán az Aston Martin állt mellettük, amíg meg nem lett a saját csapatuk, szóval egy márkaépítési dolog ez.”

„A legérdekesebb számomra, hogy ennyi autógyártó jön a sorozatba, akik amúgy már az elektromos autókra koncentrálnak. Ha megnézzük a Ford bejelentését, áradoznak a fenntarthatóságról, a fenntartható üzemanyagról…”

„Megemlítik azt is, mennyien figyelik a sorozatot, jóval többen nézik a Formula 1-et, mint egy másik formulát, ahol csak akkumulátoros meghajtás van. Ezek alapján meglep, hogy ebbe belevágtak, lehet, hogy csak a mérete miatt.”

Összesen hat gyártó – a Ferrari, a Mercedes, az Alpine, a Red Bull Powertrains Ford, az Audi és a Honda iratkozott fel lehetséges motorszállítónak 2026-tól. Brundle szerint a Forma-1 által bevonzott autógyártók csak megerősítik a sorozat már ma is roppant szilárd alapjait.

„Azt már tudjuk, hogy hat eredeti alkatrészgyártó feliratkozott a 2026-os motorokra. Pont most csináltam egy interjút az új Brawn-dokumentumfilmről, és ott, 2008-2009-ben volt, amikor a Honda kiszállt és a Super Aguri is ment velük.”

„A következő évben a BMW ment el, aztán a Toyota is teljesen otthagyta a bajnokságot és attól tartottunk, hogy ha ez így megy tovább, akkor mindenki Cosworth, meg Judd-motorokkal fog menni. Most pedig hat gyártó is feliratkozott az új időszakra. Ez remek hír a Forma-1 számára.”

A Ford a WRC-ben is igen aktívan jelen van, arról is nyilatkoztak pénteken, hogy a Forma-1-es szereplésük mennyiben befolyásolja azt a csapatot.