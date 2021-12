Brundle: a csapatok nem tartanak az FIA-tól

Az FIA Forma-1-es versenyigazgatóját, Michael Masit sok kritika érte idén a megkérdőjelezhető döntései miatt, az Abu Dhabi Nagydíj után pedig különösen nagy össztűz alá került, mivel a Mercedes szerint a szabályok szabadon értelmezésével beleavatkozott a bajnokság kimenetelébe.

Az egykori Forma-1-es pilóta Martin Brundle szerint nem csak Masi idei munkájával van probléma, hanem azzal is, hogy az FIA – amely elveszítette a tekintélyét a csapatok között – nem könnyíti meg a dolgát.

„Michael szép múlttal rendelkezik az ausztrál V8 Supercars irányításával, ami nem egy egyszerű munka, de meg sem közelíti a több milliárd dollárt érő, globális Forma-1-et” – írja Brundle a Sky Sports-on futó blogjában. „Nos, ha Michael meg akarja tartani a munkáját, és az F1 és az FIA is azt akarja, hogy maradjon, valaminek változnia kell.”

„Charlie (Whiting) nagyrészt maga írta a jelenlegi 98 oldalas F1-es sportszabályzatot és az univerzális, 80 oldalas sportkódexet. Nem akarok más helyett magyarázkodni, de az F1 és az FIA 17 hónap alatt 39 nemzetközi versenyt bonyolított le, köztük sebtében elkészített pályákon.”

„Amikor a 13 órás és 45 perces, Mexikóvárosból induló repülőutunkról leszálltunk Dohában (Katarban), Michael egyből szállt át egy másik gépre, hogy Dzsiddában leellenőrizze a pályát, ami alig készült el. Charliehoz hasonlóan ezekért a projektekért ő felel, de az egyetlen különbség az, hogy sokkal nagyobb távolság van a helyszínek között.”

„Charliet egyaránt tisztelték és félték is, és bármilyen játszadozást gyorsan továbbított Bernie Ecclestone-nak és Max Mosleynak, akkor pedig bajba került az ember. Charlienak pedig ott volt a segédje, Herbie Blash is, aki mindenkinél több F1-es versenyen vett részt mellette. Szinte minden este együtt is vacsoráztak, és gyakorlatilag Herbie volt a versenyigazgató az első körben, amíg Charlie levezényelte a 15-18 versenyből álló szezonok rajtprocedúráit.”

„Jean Todt távozik az FIA éléről, de amíg nem foglalja el a helyét az új elnök (Mohammed ben Szulajem) és a csapata, az FIA olyan, mintha nem lenne kormányosa, és egyértelmű, hogy egyetlen olyan csapat sem tart tőlük, akik átélték Mosley és az „ártottak a sport megítélésének” jelszó zsarnokságát.”

„Az idei évig nem közvetítették a pit wall és a versenyigazgatóság közötti párbeszédet, és teljesen elfogadhatatlan, ahogyan a csapatfőnökök és menedzserek próbálnak lobbizni és megakadályozni egyes döntéseket. Természetesen csak a munkájukat végzik, de Charlie hamar helyükre tette volna őket.”

„Toto Wolff felháborító lobbizása azért, hogy ne legyen biztonsági autó Antonio Giovinazzi leállása után, vagy Christian Horner megjegyzése, amelyben piaci alkudozásnak nevezte a szaúdi újraindítás előtti tárgyalásokat, egyszerűen nem történhettek volna meg korábban. Nyomás alatt minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek, de a kommunikáció iránya és az amögött álló érdekképviseleti erő megváltozott. Ezeket az eszközöket szigorúbban kell szabályozni a jövőben.”