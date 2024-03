Brown további dobogókban reménykedik a miami fejlesztések után

A wokingi gárda összességében erős teljesítményt nyújtott a legutóbbi hétvégén, bár a csapattagok azt is elismerték, hogy ennek talán a pálya számukra kedvező vonalvezetéséhez is köze volt. Bármi is azonban az igazság, a harmadik és negyedik helyet nem kell szégyellniük.

Az istálló persze hosszabb távon a győzelmekre és a bajnoki címre hajt, ettől jelenleg azonban még picit messzebb vannak. A csapat ügyvezetője, Zak Brown viszont az ausztrál futamot követően elmondta, hogy további dobogós helyeket akarnak szerezni, ebben pedig segítségükre lehet majd a Miamira tervezett fejlesztési csomag.

Az amerikai a következőképp fogalmazott a Channel 4-nak. „Azt hiszem, jelenleg Miamira tervezzük” – mondta a fejlesztések kapcsán. „Nagyon keményen dolgozunk, ahogyan mindenki más is. Amennyiben viszont tartani tudjuk a tavalyi év második fele óta meglévő fejlesztési ütemünket, akkor gyorsulnunk kellene és további dobogós helyeket kéne elérnünk.”

Erre egyébként akár már Szuzukában is jó esélyük lehet, hiszen a McLaren kiválóan ment ott tavaly, a gyors kanyarokkal teli pálya pedig nagyon is kedvez az autójuknak, így nem lenne meglepő, ha Ausztrália után újra pezsgőt bonthatna a csapat.

Versenyzőjük, Lando Norris szintén bizakodóan nyilatkozott, mivel szerinte is komoly potenciál rejlik az MCL38-ban.