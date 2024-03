Brown szerint minden F1-es csapat értéke „bőven” meghaladja az egymilliárd fontot

A Liberty Media 2017-es érkezésével szépen megindult felfelé a sport népszerűsége és értéke, ami abban is segített, hogy a csapatok is jobb anyagi helyzetbe kerüljenek. Bár a koronavírus 2020-ban jelentősen visszavetette a dolgokat és veszélybe is sodort néhány alakulatot, azóta ismételten sokkal jobb a helyzet.

A 2021-ben bevezetett költséglimit révén pedig sikerült visszafogni az istállók eszement költekezését is, aminek következtében manapság már mindenki jóval biztonságosabb helyzetben van, és nem igazán veszélyeztet senkit a csőd lehetősége. A Forma–1 jelentős népszerűségnövekedése révén pedig a csapatok értéke is minden eddiginél magasabb, mondja Brown.

„A mezőny profitábilis. Öt évvel ezelőtt viszont még nem ez volt a helyzet” – mondta az amerikai a Bloomberg egyik eseményén még Szaúd-Arábiában. Persze az azért nem feltétlenül biztos, hogy minden alakulat eléri az egymilliárdos álomhatárt, főleg nem akkor, ha angol fontban fejezzük ki az összeget, de ettől Brownnak többnyire még igaza van.

Most már ugyanis a kisebb csapatoknak sem feltétlenül a túlélésért kell küzdeniük, hiszen mindenki egyenlőbb részesedést kap az év végi pénzalapból, és a sorozat felfelé ívelő népszerűsége miatt könnyebben lehet meggyőzni a nagyobb szponzorokat is arról, hogy érdemes csatlakozniuk.

Miközben a mezőny értéke továbbra is növekszik, egy friss statisztika szerint a Red Bull és Max Verstappen egyeduralma komoly csökkenést eredményezett egy másik fontos területen.