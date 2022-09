Brown: Szafnauer „kissé hülyét” csinált magából a piastris megjegyzéseivel

Piastri a következő idényben a McLarennel mutatkozhat be a Forma–1-ben, miután az F1-es szerződéseket jóváhagyó bizottság (CRB) úgy ítélt, hogy az Alpine-nak nincsen érvényes megállapodása az ausztrál pilótával 2023-ra.

A CRB-s meghallgatás előtt Szafnauer Spában még arról beszélt, hogy nagyon magabiztosak az ügy megnyerését illetően, illetve kérdőre vonta Piastri hűségét és becsületét is, figyelembe véve, hogy az Alpine milyen sokat segített neki.

A McLaren Racing ügyvezetője, Brown, valamint az F1-es csapatfőnökük, Andreas Seidl inkább nem kommentálta a dolgokat, míg nem hirdették ki a meghallgatás eredményét, és az amerikai szerint ez hosszabb távon okos döntés volt.

„A CRB ítélete előtt ők nem tudták azt, amit nem tudhattak, mi pedig szándékosan maradtunk csöndben. Most, hogy már megvan az eredmény, és kiderültek a részletek, elég egyértelmű, hogy mi történt. Rájöttünk, hogy sok a szóbeszéd, de tudtuk, hogy az igazság idővel ki fog derülni, ezért inkább kivártunk, és nem kommentáltuk folyamatosan az esetet.”

„Akkoriban teljesen tisztában voltunk a helyzettel, és sok üzenetet is kaptam a rajongóktól. Az ítélethirdetés után viszont már kényelmesebben érezzük magunkat, hiszen az egyértelműen fogalmazott.”

Brown azt is elmondta, hogy a Piastri-ügy kapcsán mutatott csendességüknek nem volt köze ahhoz, hogy mi történt az IndyCarban Alex Palouval, kinek egy ponton elméletben a McLarennel és a Chip Ganassi Racinggel is szerződése volt 2023-ra.

Abból az ügyből is nagy felhajtás lett a tengerentúlon, de most szerdán kiderült, hogy Palou mégis marad a Ganassinál, miközben van egy F1-es tesztelési megállapodása a McLarennel is. Brown azonban kihangsúlyozta, hogy Piastri és Palou esete két teljesen különálló ügy volt, melyek sajnos éppen egyszerre történtek, és sok szurkoló nem is fogadta jól őket.

„Nagyon hangos volt a média, de mi ideát [az IndyCarban] sem kommentáltunk igazából semmit. Jobb hagyni a dolgokat lecsendesedni, és csak utána beszélni a részletekről. Ha megnézzük Otmar megjegyzéseit, ő folyamatosan tájékoztatott mindenkit, arról beszélt, hogy mennyire magabiztosak, ezzel viszont kissé hülyét csinált magából.”

„Ezért is gondolom, hogy jobb csöndben maradni, és csak azok után kommentálni az eseményeket, ha véget értek, és vannak konkrétumok.” Miután egyébként a CRB a McLaren javára ítélt, ők rögtön be is jelentették Piastri leigazolását, aki így jövőre Daniel Ricciardo helyét váltja az istállónál.

