Brown: Sokáig nem lesz még újabb amerikai pilóta az F1-ben

„Még egy jó ideig el fog ez tartani” – mondta Zak Brown az Autoweek.com kérdésérére, hogy mikor lehet ismét egy pilóta az Egyesült Államokból az F1 mezőnyének tagja. „Sajnos nem hiszem, hogy sokan lennének az utánpótlás rendszerben sem, az F2-ben, vagy az F3-ban.” (Két amerikai van az F3-ban, Logan Sargeant, és Cameron Das.)

„Ha többet tesztelhetnénk, akkor szívesen kipróbálnék olyasvalakit, mint Josef Newgarden.” (kétszeres IndyCar bajnok)

Brown szerint a tesztekkel kapcsolatos szigorú korlátozások miatt abban a limitált időben, amelyet a pályán tölthetnek az F1-es csapatok, muszáj az új beállításokat, elemeket kipróbálniuk, és ez nagyon lecsökkenti az időt arra, hogy potenciális új F1-es pilótákat próbáljanak ki, ideértve a már befutott amerikai pilótákat is.

„Most, a nagyon kevés pályán töltött idő miatt neki is, más pilótáknak is időbe telne az, mire megtanulnák az összes pályát. A Forma-1-ben nincs igazán időd arra, hogy taníts valakit, ami elég szomorú. Ha lehetne tesztelni, biztosan kipróbálnám Josef Newgardent, hogy lássam, hogyan teljesít. Colton Herta (az Indy legfiatalabb pilótája) is kiváló lenne.”

„Nem igazán hiszek abban, hogy 20 évesnek kell lenned ahhoz, hogy bemutatkozhassál a Forma-1-ben, és abban sem, hogy 25-6-7 évesen valaki már túl öreg, ami manapság igen jellemző a Forma-1-re.”

„Fernando Alonso is olyan gyors még, mint bárki más, pedig 39, (lesz, még csak 38, a szerk) Kimi Raikkonen már 40, és még mindig mega. Szerintem néha veszítenek a motivációjukból, ahogyan idősödnek, de a tehetség ott van, amíg a motiváció is. Scott Dixon (ötszörös IndyCar bajnok) szintén kiváló példa. Őt akár holnap is beültetném valamelyik autónkba, fantasztikus pilóta.”

Karl Wendlinger, Sauber C12 and Michael Andretti, Mclaren MP4/8 made contact and retired in the grav Fotó készítője: Sutton Images

„Jó lenne látni újra egy amerikait. Elég szomorú, hogy a dolgok nem működtek Michael Andrettivel.”

Michael Andretti CART bajnokként kapott szerződést a McLarentől 1992-ben az 1993-as szezonra, azonban pont akkor bekorlátozták a tesztelést, és így nem volt igazán ideje megtanulni a pályákat. Gyenge teljesítménye miatt már az év vége előtt lecserélték Mika Hakkinenre.

„Jacques Villeneuve-nek összejöttek a dolgok, de ő kanadai. Szerintem Michael jobb volt nála, de Villeneuve jobb körülmények közé érkezett, rengeteget tesztelhetett egy topcsapat autójával.”

