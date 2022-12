Brown sejtelmes kijelentést tett Ricciardo jövőjével kapcsolatban

Hiába szólt volna Daniel Ricciardo szerződése 2023 végéig a McLarennél, a felek már az idei szezon közben bejelentették, kölcsönös megegyezéssel felbontják a kontraktust. Az ausztrál számára nem sikerült jól a mclarenes pályafutás, a csapatnál töltött két idény alatt rendre az elvárások alatt teljesített.

Az ausztrált honfitársa, Oscar Piastri váltja a wokingi alakulatnál, miután Ricciardo nem sokat tudott segíteni csapatának az Alpine-nal vívott konstruktőri harcban.

A méhészborz becenévre hallgató pilóta nemrégiben bejelentette, visszatér egykori sikerei helyszínére és a Red Bull harmadik számú versenyzője lesz a 2023-as szezonban, azonban továbbra sem tett le arról, hogy egy év kihagyás után teljes állású versenyzőként térjen vissza a Forma-1-es rajtrácsra.

„Mindannyian szeretjük Danielt, mert mindig nagyszerű hangulatot hozott a garázsba, de néha nem úgy működnek a dolgok, ahogyan szeretnénk“ - mondta Zak Brown a pilótáról.

„Továbbra is egy nagy rejtély számunkra, hogy miért teljesített rosszul. Határozottan megvan benne a tehetség, ezt tavaly Monzában is megmutatta nekünk. Nyolc futamot nyert a Forma-1-ben, szóval mindannyiunk számára frusztráló, hogy így alakult a kapcsolat.“

„A monzai emlék a mai napig a legkedvesebb emlékem a motorsportban eltöltött harminc évem során, és ezt Danielnek köszönhetem" - tette hozzá az amerikai.

„Nagyon remélem, hogy hamarosan újra a rajtrácson láthatom őt a Forma-1-ben, ami neki is nagy vágya. Az ajtó továbbra is nyitva áll előtte, hogy a jövőben valamilyen McLarenben üljön, ha a csillagok is együtt állnak. Nagyon szeretnénk újra versenyezni látni“ - mondta Brown.

