Brown: Norris „nagyszerű” időmérős köreit nem ismerik el eléggé

Norris lényegében már 2019-es debütálása óta folyamatosan résztvevője a Q3-as csatáknak. Az idei évben például 16 alkalommal került be a legjobb tízbe, és a top három csapatot képviselő versenyzőket leszámítva csak Fernando Alonso tudta ezt többször megtenni nála a maga 18 Q3-as szereplésével.

Emellett pedig Norris az évek során, de különösen mondjuk tavaly, többször is meg tudott minket lepni egy-egy igazán kiugró időmérős körrel, amellyel előkelőbb helyre kvalifikálta magát, mint amire az autója képes lett volna.

Nem csoda, hogy Brown is az egykörös tempót emelte ki, de szerinte Norris versenyei is sokat fejlődtek 2022-ben. „Egyre jobb és jobb lesz. Nagyszerű időmérős köröket tud összerakni, és nem gondolnám, hogy elég elismerést kapna azért, hogy milyen jól tud teljesíteni, amikor eljön az igazság pillanata.”

„Amikor a Q3-ban szükség van rá, akkor bumm, odateszi magát, és mi csak annyit tudunk kérdezni, hogy mégis honnan jött ez? Ezt gyakran éri el, miközben keveset is hibázik, nagy hibái pedig szinte nincsenek is. Ha megnézem, honnan indult, most már sokkal több önbizalma van, de nem arrogáns.”

„Egyértelműen eggyé vált az autóval és a csapattal. Hihetetlen kvalifikációs köröket tud összerakni, ha pedig megnézem a versenyteljesítményét, az fényévekkel jobb most, mint amikor az első szezonjában volt.”

Norris 2023-ban egyébként karrierje során először lesz a tapasztaltabb csapattárs, hiszen Oscar Piastri újoncként fog bemutatkozni. Brown pedig elégedett a tapasztalat és a fiatalság megfelelő egyvelegével.

„Szerintünk Oscar szenzációs versenyző lesz. Ha megnézzük eddigi pályafutását, több bajnokságot is nyert az első évében, ami mindig azt mutatja, hogy valaki különleges. Remek a mentális hozzáállása a sporthoz, és Landóval együtt megvan a tapasztalat is, miközben még ő is fiatal. Nagyon izgatottak vagyunk Lando és Oscar párosának jövőbeli potenciálja miatt.”

