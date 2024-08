Brown: „Nem sokkolt” minket Norris nagy előnye

Norris már a kvalifikációt is komoly előnnyel nyerte, de Max Verstappen köre nem volt a legtisztább, így a különbség talán nem volt akkora, mint amekkorának tűnt. A futam rajtjánál aztán jött a helycsere, Verstappen állt az élre, és talán azt gondoltuk, szoros versenyünk lesz a két bajnokaspiráns között.

Miután azonban Norris visszavette a vezetést, már nem nézett hátra, és végül könnyedén húzta be élete második futamgyőzelmét. A leintést követően a csapat ügyvezetőjét, Zak Brown kérdezték a történtekről. Az amerikai szerint mindenkinek jár a dicséret, a hatalmas fölényük pedig nem is sokkolta őket.

„Igazán lenyűgöző volt. Lando tökéletesen vezetett. A csapat is remek munkát végzett. Jó volt a stratégiánk. Oscarnak [Piastri] megvolt a tempója ahhoz, hogy megelőzze Charles-t, de ő is nagyszerűen ment, a Ferrari gyors volt. Közel voltunk ahhoz, hogy mindkét autó a dobogón álljon, de ettől ez még egy nagy győzelem, a legvégén a leggyorsabb kört is megfutottuk.”

Annak kapcsán, hogy mekkora előnyt sikerült kiautózniuk a futam során, Brown így fogalmazott: „Valóban nagy volt a különbség, de egész hétvégén gyorsak voltunk, ezért nem sokkolt, inkább csak kellemesen meglepődtem. Miután Lando tiszta levegőbe került, elég könnyen tudta kontrollálni a futamot, amit nagyszerű volt látni.”

A most látottak alapján persze felmerül a kérdés: ez jelenti az új realitást a Forma–1-ben? A McLaren mostantól mindenhol simán nyerni fog? „Addig nem lehet tudni pontosan, amíg nem hajtunk ki az összes pályára, de a fejlesztések láthatóan működtek. Szerintem két lábbal a földön kell maradnunk, mert az F1 rendkívül szoros, így nem hihetjük, hogy minden helyszínen meg fogjuk ezt ismételni. Ennek ellenére remélem, párszor még megcsinálhatjuk.”

Brown végül még elmondta, hogy akkor sem aggódtak igazán, amikor Verstappen került az élre, mert látható volt, hogy Norrisnak megvan a tempója. Amikor pedig már azon kezdtek gondolkozni, milyen stratégiát válasszanak és hogyan előzzék vissza a hollandot, Norris egyszerűen elhúzott mellette a pályán, így pedig már sokkal könnyeb dolguk volt. Hogy Monzában mi lesz, az viszont egészen más kérdés.

