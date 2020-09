Brown nem akarja már idén az autójába ültetni Ricciardót

Idén már viszonylag hamar kiderült néhány pilótapiaci változás. Miután a Ferrari bejelentette még májusban, hogy nem hosszabbítanak szerződést Sebastian Vettellel, hamar dőlni kezdtek a további dominók.

Kiderült, hogy Carlos Sainz fogja váltani Vettelt, az előbbi helyére pedig Daniel Ricciardo érkezik majd a Renault-tól. Korábban még arról is szóltak a pletykák, hogy akár mindegyik csapat beleegyezhet egy korai szerződésbontásba, hogy ezzel lehetősége legyen a versenyzőknek a 2021-es csapatukhoz menni és ott hamarabb felvenni a ritmust.

Zak Brown viszont teljesen ezen ötlet ellen van, hiszen úgy érzi, hogy a McLaren sokat profitál jelenlegi pilótapárosából, míg a rivális alakulatot „kicsit instabilabbak”. „Boldogok vagyunk az idei szezonban meglévő versenyzőinkkel. És boldogok vagyunk mindenki másnak a párosával is” – mondta Brown.

„Szerintem két olyan pilótánk van, akik kiváló munkát végeznek, és néhány másik csapatnál vannak gondok ilyen szempontból. Ezért pedig továbbra is folytatni szeretném a harmonikus kapcsolatot, amely jelenleg is fennáll.”

„Ha elgondolkoznánk ennek a megváltoztatásán, akkor lehet, hogy csak a többi csapat előnyére válna a dolog, pedig ők most kicsit instabilabbak a garázsban.” A McLaren csapatvezetője, Andreas Seidl ugyanakkor elmondta, hogy ő már izgatott Ricciardo közelgő érkezése miatt.

Az ausztrál jól teljesít idén, és ez Seidl érdeklődését is jobban felkeltette. „Nagyon közelről figyelem őt, mint ahogyan korábban is, és boldog vagyok attól, amit látok. Ebben a szezonban is látni lehet, hogy ő egy különleges pilóta a rajtrácson.”

„Képes folyamatosan jól teljesíteni, és tudván, hogy jövőre már nálunk fog menni, nagyon boldog is vagyok emiatt. Így jövőre is egy igazán erős pilótapárossal vághatunk majd neki az idénynek, ami pedig fontos építőkockája az F1 élmezőnyébe vezető utunknak” – véli a csapatfőnök.

Ugyan jól is hangozhatna a korai versenyzőcsere sok csapat számára, értelme nem biztos, hogy sok lenne, hiszen a szezon közepén beültetni valakit egy számára teljesen ismeretlen autóba nem a legjobb megoldás, főleg úgy, hogy mennyire szoros a konstruktőri bajnokság. Valószínűleg csak nagyobb kavarodást okozna, mint amennyi előnye lehetne.

