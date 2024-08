Brown Monzáról: A Red Bull a gyors kanyarokban kiváló, de...

Az igazi erőpróbára talán most kerül sor a McLaren számára, hiszen Monzában tavaly mindössze egy nyolcadik helyet tudtak elérni, amivel most aligha lennének megelégedve. Norris idén kettő, míg Piastri egy futamot nyert, a brit ráadásul a bajnoki címért is harcban van.

Annak idején pont Monza volt az a versenyhelyszín, ahol a McLaren hosszú idő elteltével ismét kettős sikert volt képes elérni, ám a wokingiak autója inkább a nagy leszorítóerőt igénylő pályákon remekel. Zak Brown ugyanakkor belengette, hogy ezen változtatni kívánnak a fejlesztésekkel.

„Úgy gondolom, egyértelműen nagyon gyors autónk van” – vélekedett a McLren-vezér a Sky-nak. „Monzára még több mókás dologgal készülünk, mert az nyilvánvalóan más típusú pálya. Itt elég nagy volt a leszorítóerő, ott nagyon alacsony a leszorítóerő.”

„Szóval szerintem készen állunk majd Monzára. De lássuk csak, a Red Bull nagyon gyors volt a gyors részeken. Szerintem ott is gyorsak lesznek” – vonta le a végső konklúziót Brown, aki a győzelmet tűzte ki célul maguk elé Olaszországra.

A konstruktőri bajnokság kifejezetten izgalmasan alakult, hiszen a McLaren a Holland Nagydíjon elért kiváló eredményével karnyújtásnyi közelségbe került a bikásokhoz. Amennyiben Olaszországban is a dobogó tetején tudnának ünnepelni, úgy az a negyedik sikerük lenne idén.

