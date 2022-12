Brown: csak akkor kéne helyettesíteni a Kínai Nagydíjat, ha megtalálják a „megfelelő versenyt”

A széria múlt héten jelentette be hivatalosan, hogy zsinórban a negyedik szezonban sem fogják tudni megtartani a Kínai Nagydíjat Sanghajban. Emiatt azonban áprilisban hirtelen lett egy négyhetes szünet az ausztrál, illetve a bakui viadal között.

Az pedig minden bizonnyal nem lenne a legjobb az F1 szempontjából, ha már az idény kezdete után nem sokkal elmennének egy nyári szünet hosszúságú pihenőre. Emiatt pedig a sorozat jelezte is, hogy mérlegeli az esetleges beugró helyszíneket.

„Nem kéne csak azért betölteni a helyet, hogy be legyen töltve” – nyilatkozta Brown a Sky-nak. A törlés oka egyébként egyszerű: az országban továbbra is szigorúak a koronavírus elleni szabályozások, így például a beutazókat is karanténra kötelezik, az F1-es utazó stáb ezt azonban logisztikai szempontból nem engedheti meg magának.

„Kár, hogy nem megyünk vissza Kínába. Szerintem fontos piacról van szó. Remélhetőleg minden, Coviddal kapcsolatos dolgot megoldanak majd, mert tudom, hogy ez okozza a problémát, és akkor remélhetőleg ’24-ben visszatérhetünk.”

Hogy végül melyik helyszín vehetné át a Kínai Nagydíj helyét, arról már folynak a találgatások. A legesélyesebb beugrónak minden bizonnyal Portimao számít, ahol már 2020-ban és 2021-ben is rendeztek futamot.

A spái versenypálya nem csak a nyári időszakban szép