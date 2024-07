Brown: „Bármelyik versenyzőnk megnyerhette volna”, de a McLaren „elszúrta”

Miközben a rajtot követően a két Mercedes még magabiztosan vezette a futamot, az eső megérkezésével a McLarenek egyre jobban mentek, a 20. körre pedig már ők ketten álltak az élen, maguk mögött hagyva George Russellt és Lewis Hamiltont.

Amikor viszont eljött az idő, hogy mindenki intermediate abroncsokra váltson, Piastrit egy körrel tovább hagyta kint a csapata, miközben Norris kiállt, hogy elkerüljék a dupla csere jelentette időveszteséget. Akkorra azonban már annyira eleredt az eső, hogy Piastri végül több időt bukott az extra körével, mintha Norrisszal együtt állt volna ki a bokszba.

Az ausztrál esélyei ezzel lényegében el is szálltak, de Norris tartotta a vezetést. Amikor viszont vissza kellett váltani a száraz gumikra, a brit is egy körrel tovább maradt kint, mint Lewis Hamilton és Max Verstappen, ami szintén rossz döntésnek bizonyult, hiszen a cseréje után Norris csak Hamilton mögé tudott visszaállni.

Ezek után még Verstappen is levadászta őt a leintésig, így Norrisnak meg kellett elégednie a harmadik hellyel, míg Piastri negyedik lett. Hogy a McLaren most nem jól sáfárkodott a lapjaival, az Brown számára is egyértelmű volt. „Kemény volt. Utólag persze könnyű, ahogy mondani szokás. Összességében viszont elszúrtuk. Bármelyik versenyzőnk megnyerhette volna, mert kiváló munkát végeztek.”

„Amikor te vezeted a versenyt, neked is kell először döntened, szóval mindig kicsivel könnyebb reagálni arra, amit mások csinálnak. Lando és Oscar nagyon közel voltak egymáshoz. Ha egyszerre hozzuk őket, azzal nagyjából öt másodpercet veszítünk. Végül kiderült, hogy Oscar többet bukott, mert a pálya állapota romlott, szóval jobb döntés lett volna őt is behívni.”

„Mivel azonban te vagy az élen álló autó, így mindig te tapasztalod meg először az időjárást, és emiatt nem lehet biztosra tudni. A végén pedig a közepesek jobbak lettek volna, ahogy azt Oscarnál is láttuk” – utalt Brown arra, hogy Norris lágyakat kapott az utolsó etapjára, de túl gyorsan elkoptatta őket, miközben még volt egy elérhető friss szett közepese.

„A pozitívum talán az, hogy több pontot szereztünk, mint az ellenfelek, dobogóra álltunk és izgalmas futam volt. Hatalmas gratuláció Lewisnak, ő egy hatalmas bajnok, szóval jó látni, hogy megnyerte a hazai versenyét.”

Annak kapcsán, hogy Norrist túl sokáig hagyták-e kint a végén, az amerikai elmondta, hogy a lassú (4,5 másodperces) kerékcsere is rontott a helyzetükön, hiszen anélkül talán Hamilton elé tudtak volna visszaállni. Ettől függetlenül szerinte lesz még esélyük nyerni, csak tökéletesíteni kell a csapat munkáját.

„Szerintem mindenben jónak kell lenned, ha nyerni akarsz az F1-ben. A Mercedes és a Red Bull rengeteg futamot és bajnokságot nyert, nekünk pedig most már olyan autónk van, amely képes a bajnoki címért menni. Biztosítanunk kell, hogy minden téren világbajnoki szinten vagyunk. Most nem sikerült ezt megvalósítani, de máskor már igen, szóval tanulni fogunk belőle és felkészülünk Magyarországra.”

A helyzet ettől függetlenül az, hogy a McLarennél még mindig sok hiba csúszik a gépezetbe, ez pedig nagyban rontja az esélyeiket.