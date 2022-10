Brown: az FIA mindig egyértelműen fogalmazott a költségsapka alá tartozó kiadásokról

Az FIA hétfőn hivatalosan is kihirdette, mely Forma-1-es csapatok tartották be a 2021-es szezonban a költségvetési sapkára vonatkozó szabályokat, és ahogy azt a sajtó már néhány nappal előtte megtudta, a Red Bullt és az Aston Martint is vétkesnek találták.

A Milton Keynes-i alakulat az egyetlen, amely többet költött a megszabott limitnél, de az FIA értelmezésében csupán kisebb szabályszegést követtek el, ami azt jelenti, hogy maximum öt százalékkal lépték túl a 145 millió dolláros költséghatárt.

A Red Bull továbbra is tagadja a szabálysértést, és azt sugallják, hogy az FIA nem fogalmazott egyértelműen, amikor a költségvetési sapka alá tartozó költségeket meghatározta, Zak Brown viszont úgy látja, hogy a nemzetközi szövetség jól végzi a munkáját.

„Azt hiszem, most már minden azon múlik, hogyan kezeli az FIA a helyzetet. Mindenki azt mondja, nem volt eléggé átlátható a rendszer, de még nincs vége a történetnek. Azt hiszem, nem ítélhetjük meg a szövetség munkáját ez alapján.“

„Az átláthatóság nem feltétlenül azt jelenti, hogy azonnal megadok minden választ, hanem azt, hogy folyamatos kommunikáció zajlik a folyamat közben. Mivel ez az ügy még nem zárult le, korai lenne ítélkezni“ - mondta Brown a Racernek.

„A tavalyi volt az első szezon, amikor meg kellett felelnünk a költségvetési sapkának, az FIA pedig hihetetlenül együttműködő, kommunikatív és világos volt. Ha valakinek nem volt tiszta valami, akkor rá kellett kérdezni“ - magyarázta a McLaren vezérigazgatója.

„Nagyszerű munkát végeztek a költségvetési sapkával kapcsolatban, bárki odamehetett hozzájuk és megkérdezhette ez és ez a kiadás bele tartozik-e vagy sem. Ha valaki túllépi a költségvetési keretet, azt gyorsan és átláthatóan kell kezelni“ - zárta Brown.

