Brown: az F1-nek „boldogan” el kéne fogadnia a Netflix munkásságát

A Forma-1 2020-as szezonjáról szóló Drive to Survive 3. évada nem aratott olyan osztatlan sikert az F1-es rajongók között, mint a sorozat első két évada, mivel egyes eseményeket, például Norris és Sainz kapcsolatát utólag dramatizáltak túl.

A kritikák ellenére Brown szerint az F1-nek meg kell értenie, hogy milyen széleskörű előnyei vannak egy ilyen sorozatnak, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az F1 nézőközönségében minden korábbinál nagyobb arányban szerepelnek a fiatalok:

„A Netflix remek hatással volt a Forma-1-re” – mondta Brown a bahreini versenyhétvége pénteki napján. „A legnézettebb sorozat volt, talán 25 országban is. A Netflix célja az, hogy szórakoztasson, hogy új nézőket hozzon a sportnak, ezt pedig túl is teljesítette, ami fantasztikus hír.”

Brown szerint a Netflix „kezelése” a hollywood-i filmekre hasonlít egy kicsit:

„Csak vessünk egy pillantást a Top Gun-ra. Biztos vagyok benne, hogy minden egyes vadászpilóta azt mondta, hogy ilyen nem is lehet csinálni egy repülőben. Attól még remek film. Mindenki, aki a sportban dolgozik, tudja, hogy Carlos és Lando kapcsolata remek, és nem volt olyan feszültség közöttük, ahogyan azt mutatták.”

„De szerintem ez is rendben van, ettől szerintem még a sorozat remekül vonzza be az új rajongókat. Támogatjuk a Netflixet, és azt, amit megpróbálnak elérni, még akkor is, ha vállalnak egy kis művészi szabadságot itt-ott.”

Brownhoz hasonlóan a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is elismerően nyilatkozott a DtS-ről, azt is elárulta, hogy többször is megnézte már a sorozat részeit.

