Brown: a Red Bull „tönkretett” néhány remek pilótát

A mexikói tehetség is egyike azoknak, akik korábban részei voltak a Red Bull juniorprogramjának, de hat hónappal a felvétele után a bikások már ki is tették őt onnan. Ezt követően O’Ward az Arrow McLaren SP-hez került az Egyesült Államokban, és továbbra is velük próbál minél jobb eredményeket elérni.

Ennek ellenére viszont nem tett le az F1-es szereplésről sem, tavaly év végén pedig a McLaren lehetőséget adott neki a tesztelésre Abu Dhabiban, idén pedig újabb lehetőségeket kap majd, ráadásul nagy valószínűség szerint hivatalos versenyhétvégén is láthatjuk őt a wokingiaknál.

Brown viszont meglepődött azon, hogy a Red Bull anno elengedte a fiatal pilótát, és érzése szerint ez is jól mutatja, hogy ők mennyire „brutális” hozzáállással viszonyulnak olykor a juniorjaikhoz.

„Egyértelműen átnéztek rajta. Azt hiszem, amíg velük volt, csupán három futamot adtak neki. Ha azonban megnézzük a Red Bull történelmét Max Verstappent leszámítva, akkor elég sok remek versenyzőt hagytak kicsúszni a kezeik közül” – vélekedik a McLaren ügyvezetője.

„Szerintem tönkretettek párat, akikben megvolt a lehetőség, de nem hagyták, hogy bizonyítsanak. Ők viszont tavaly megnyerték a bajnokságot, mi meg nem, szóval nem mondhatom azt, hogy nem tudják, mit csinálnak.”

„Ugyanakkor egy kicsit brutális a megközelítésük, erre pedig jó példa Carlos Sainz. Daniel Ricciardo pedig már bizonyította, hogy milyen jó, de ő inkább a távozás mellett döntött. Vettel is elment. Maxé egy remek történet, az biztos, de ott van még Albon vagy Gasly is. Sok versenyzőt emésztenek fel.”

