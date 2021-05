Valtteri Bottas szempontjából nem indult rosszul a portugál nagydíjhétvége, hiszen sikerült megszereznie a pole-pozíciót, azonban a versenyen hiába tartotta meg a vezetést a rajtnál és a safety caros újraindításnál is, végül Lewis Hamilton és Max Verstappen is meg tudta előzni őt, így a harmadik helyen futott be.

A brit Daily Mail pedig arról számolt be, hogy egy névtelenségét kérő, a Mercedesnél dolgozó mérnök ezt mondta nekik Bottasról a Portugál Nagydíjat követően:

„Van egy kis nyugtalanság a gyárban Valtteri kapcsán. Nem áll készen a feladatra, ami csak még egyértelműbbé vált azzal, hogy láttuk, mire volt képes Russell a bahreini beugrásakor.”

Tehát a Daily Mail beszámolója szerint a Mercedes kezdi elveszteni a hitét Bottasban, aki 9 futamot tudott nyerni Hamilton csapattársaként, míg a brit ugyanezen időszak alatt 44-et.

A szezon előtti menesztés oka pedig a lap szerint az lehet, hogy szorosnak ígérkezik a konstruktőri harc a Mercedes és a Red Bull között, a favorit pedig Bottas helyének átvételére a Mercedes-junior George Russell lehet.

Eközben a csapatfőnök Toto Wolff a nyilvánosság előtt továbbra is védi a finn versenyzőt, nemrég azt nyilatkozta, hogy Bottasnak semmit nem kell bizonyítania, és lehetőséget fog adni számára, hogy bizonyítsa értékét, hiszen még csak 3 futam telt el 23-ból.

