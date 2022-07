Sainz élete első pole-ját aratta az esős időmérőn, Verstappen a második, Leclerc harmadik

Ahogyan azt az időjósok előrevetítették, Silverstone-ba az időmérő előtt nem sokkal megérkezett a csapadék, amely az erős széllel kombinálva igazán nehézzé tette a körülményeket mindenki számára. Sok csapat és pilóta ennek megfelelően dörzsölhette is a tenyerét, míg mások talán szomorkodtak kicsit.

A Q1-ben minden autó a zöld oldalfalú intermediate gumikon hajtott ki a pályára már rögtön az első percben, és fontos volt, hogy a mezőny felmérje a körülményeket, hiszen az első szabadedzéssel ellentétben itt már tétre ment a játék, így nem lehetett óvatoskodni.

A köridők el is kezdtek záporozni, és mivel az eső intenzitása nem lett nagyobb, ezért aki átjött a célvonalon, az szinte biztos, hogy javított is az idején. Akárcsak Kanadában két hete, úgy most is fontos volt, hogy folyamatosan fussák az újabb és újabb köröket, mert a körülmények szépen lassan javulni kezdtek.

Az élen azért így sem volt meglepetés, mert a Red Bull és a Ferrari pilótái váltogatták egymást, miközben a Mercedesek is jól mentek. A mezőny második felében eközben az Aston Martinoknak és az AlphaTauriknak is voltak gondjaik, de nem lehetett megmondani pontosan, hogy kik fognak kiesni, mivel a pálya állapota állandóan javult.

Még több F1 hír: A Mercedes nem zárja ki, hogy a jövőben váltanak a Red Bull koncepciójára

A 18 perc leteltével végül Max Verstappen, Charles Leclerc és George Russell volt az első hármas sorrendje, miközben a kiesők között több meglepetés is történt. Az Aston Martinok és a Haasok is a mezőny végén ragadtak, ahogyan némi meglepetésre Alex Albon is.

Ez azért is érdekes, mert Nicholas Latifi a régi specifikációjú Williamsszel ment tovább a 15. helyen, idén először legyőzve Albont időmérő edzésen, ami mindenképpen komoly fegyvertény lehet a kanadai számára.

A Q2-ben az eső továbbra is esett, talán még jobban is, mint korábban bármikor, így a köridők némileg romlottak, a szokásos esőmenőket azonban ez sem tántorította el. Verstappen, Lewis Hamilton és Lando Norris is folyamatosan ott volt az elejében, ahogy természetesen Leclerc is.

Az etap végéhez közeledve ráadásul még jobban rákezdett, ezért senki sem tudott javítani az addigi idején, ami azoknak volt rossz hír, akik ekkor kieső helyen álltak. Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Juki Cunoda, Daniel Ricciardo és Esteban Ocon így az időjárás áldozata lett, Latifi pedig hatalmas meglepetésre a Q3-at is megcsípte.

A kvalifikáció utolsó szakaszát így a két Red Bull, a két Ferrari, a két Mercedes, Fernando Alonso, Norris, Csou Kuan-jü, valamint az imént említett Latifi várhatta. Az ég ismét tisztulni látszott némileg a Q3 kezdetén, de további csapadék volt várható, amit a csapatok jelentettek is a pilótáiknak.

Emiatt volt igazán fontos, hogy mindenki a lehető legjobb kört fussa meg már rögtön az elején, mert később talán már nem lesz lehetőségük javítani, Alonso pedig meg is fogadta ezt a tanácsot, mert óriási kört pakolt oda, akárcsak a kínai Csou.

Verstappen időközben két körét is elhibázta, de így is alig maradt el Leclerc idejétől, a harmadik próbálkozásával viszont már az élre állt a holland címvédő, de ismét javulni kezdtek a pályaviszonyok, ezért mindenki gyorsulni kezdett.

Az utolsó percekben nem lehetett megmondani, kié lehet az első rajtkocka, vagy hogy kik kerülhetnek be az első sorokba, mert annyian javítottak az idejükön. A legvégén azonban nem a folyamatosan nagy időket futó Verstappené lett a diadal, hanem Carlos Sainzé.

A Ferrari spanyolja ezzel először szerezte meg a szombati elsőséget F1-es pályafutása során, Verstappen 72 ezreddel maradt el tőle, míg Leclerc bejött harmadiknak. A negyedik a másik Red Bull-lal Sergio Perez lett, míg a harmadik sorba két brit állhat majd fel Hamilton és Norris személyében.

Sainz büszke lehet tehát erre az eredményre, mert pokolian kemény időmérőn van túl a mezőny, és nem tűnt úgy, hogy neki reális esélye lehet a pole-ra, de végül meg tudta csinálni. A holnapi futam szempontjából pedig ez egy nagyon izgalmas felállásnak tűnik.

Így fest az időmérő teljes végeredménye:

Ezt a balesetet mindenképpen látnod kell

Horner szerint veszélyes úton jár az FIA