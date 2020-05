Briatore szerint rövidebb versenyek, és hasonló autók kellenek a Forma-1-ben

Flavio Briatore az egyik legjobb szakembere volt a Forma-1-nek. Az olasz rendkívül motiválóan hatott az emberekre, és igen komoly fegyelem vette körül. Fernando Alonso is hamar ráeszmélt, hogy egy igazi főnökkel van dolga.

Briatore, aki üzletemberként is sok pénzt keresett, és jelenleg is az, szóval nem vonult vissza az F1-es távozását követően, Michael Schumacher és Fernando Alonsóval is bajnok lett. A némettel a Benetton, a spanyollal a Renault színeiben ért fel a csúcsra. Mindkét alkalommal két címet szerzett velük.

Flavio még mindig szorosan követi figyelemmel az F1-et, és noha többször is meg lehetett volna a lehetősége a visszatérésre, nemet mondott. Az olasz számára azonban mindig kedves marad a királykategória, mely jelenleg nehéz helyzetben van.

Briatore az olasz Corriere kérdésére elmondta, hogy szerinte mitől lehetne izgalmasabb és jobb a Forma-1, mint jelenleg. Szerinte nincs szükség hatalmas változtatásokra, hanem egyszerűen csak közelebb kell hozni egymáshoz az autókat a különböző standard alkatrészekkel.

„Mindig is azt mondtam, hogy a gép összes elemének, ami a közönség számára nem látható, azonosnak kell lennie. Minél több lesz a hasonló autó, annál nagyobb lesz az esély a jó versenyre. Ez pedig még több versenyképes csapatot jelenthet.”

„A költségvetési korlátokat nem bizonyos számok meghatározásával szabadna elérni, hanem annak szabályozásával, hogy hány összetevőt lehet fejleszteni, és hány órán át lehet dolgozni ezeken a szélcsatornában. Emellett a versenyeket rövidebbé kellene tenni, amiből lehetne kettő egy hétvégén, és negyven percig tartanának.”

