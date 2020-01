Briatore szerint ezzel a Mercedesszel legalább 5-6 versenyző nyerhetett volna, beleértve Alonsót

A Mercedes 2014 óta dominál a Forma-1-ben, gyakorlatilag esélyt sem ad arra, hogy a riválisok világbajnokságot nyerjenek. 2018 volt az egyetlen olyan év, amikor a Ferrarinak valós esélyei voltak, és hosszú futamokon keresztül az autó jobb vagy legalább azonos szinten volt a Mercedesszel.

Sebastian Vettel és a Ferrari hibái azonban sokba kerültek, és abban az évben is Lewis Hamilton, valamint a német gyártó ért fel a csúcsra. Soha ezelőtt nem volt példa arra, hogy egy csapat sorozatban hatszor egymás követően megszerezze az egyéni és a konstruktőri trófeát.

A vélemények megoszlanak arról, hogy ez mennyiben tudható be a technikának és Hamilton tudásának, akit 2016-ban Nico Rosberg legyőzött, kisebb sebet ejtvén a brit karrierjén. Azzal, hogy a német azonnal visszavonult, az esélyt is elvette a visszavágóra.

Flavio Briatore, aki Michael Schumacher és Fernando Alonso oldalán is bajnoki címet ünnepelhetett a Forma-1-ben, az olasz Autosprint lapnak adott interjújában azt mondta, legalább 5 vagy 6 versenyző képes lett volna megnyerni a bajnokságot a Mercedes tavalyi gépével.

„A Mercedes egy legyőzhetetlen csatahajó. Legalább 5 vagy 6 versenyző megnyerhette volna a címet a 2019-es autójukkal, beleértve Alonsót is. Ez azonban semmit sem von le Hamilton érdemeiből, mivel le kell győznöd a csapattársadat.” - fogalmazott Briatore.

Flavio korábban azt is elárulta, hogy a Ferrarival kétszer is tárgyalásban állt az aktív karrierje során, de mindkét ajánlatra nemet mondott. Az első még 1994 és 1995 között volt, majd a következő valószínűleg pár esztendővel később. Briatore akkor a Benetton részvényeseként túlságosan is nehéz helyzetben volt egy váltáshoz.

Az olasz arról is mondott néhány szót, hogy szerinte a Ferrarinak mit kellene tennie az idei szezonban Sebastian Vettel és Charles Leclerc kapcsán. „Igaz, hogy Leclerc és Vettel egyenlő feltételek mellett kezdheti meg az évet, de 5 verseny után a Ferrarinak el kell döntenie, hogy kire fogad.”

