Briatore szerint Alonso még sosem volt ennyire fitt

A Drive to Survive ötödik évada február 24-én debütál a Netflixen, ami egy újabb lökést jelenthet a Forma-1 népszerűsítésének az Egyesült Államokban. A Renault egykori csapatvezetője, Flavio Briatore szerint az USA-ban a dokumentumfilm-sorozatnak köszönhetően lett igazán népszerű az F1.

„A Forma-1 óriási vonzerővel bír, mert az Egyesült Államokban rendkívüli a versenyzés iránti rajongás. Előtte (a sorozat előtt) nagyon nehéz volt ezt meglovagolni” – idézi Briatorét a Corriere dello Sport.

Még több F1 hír: F1-rajongó gyűjtőknek szánták az új Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Editiont

Az olasz azt is kijelentette, hogy a sportág annak is köszönheti a töretlen fejlődését, hogy vannak fiatal pilóták, akik a médiával is az aktuális trendeknek megfelelően tartják a kapcsolatot.

„Vannak rendkívüli, fantasztikus fiatal versenyzők, olyanok, akik most másképp beszélnek a médiával. Vannak olyan különleges bajnokok, mint Max Verstappen, Lewis Hamilton és George Russell.”

„Ők egy fantasztikus fiatalokból álló csoport. Van egy csoport idősebb pilóta is, mint Fernando Alonso, aki még akkor sem volt ennyire fitt, amikor velem versenyzett.”

Vajon Alonso felkerülhet a legidősebb F1-es versenyzők TOP10-es listájára?