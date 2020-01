Briatore szerint a Verstappen-Leclerc duónál nem lenne erősebb az F1-ben

Max Verstappen nemcsak az egyik legjobb, leggyorsabb és legjobban kereső versenyző a Forma-1-ben, de egyúttal a legőszintébb is. Ez a néhol túlzott őszinteség azonban kellemetlenségeket szülhet, plusz még nagyobb ellenszenvet válthat ki a riválisok rajongóiban.

A tavalyi szezon egyik legnagyobb beszédtémáját Verstappen véleménye szolgáltatta, amikor a holland kissé meggondolatlanul nyilatkozott a Ferrari motorkérdéséről. A pletykák szerint az olaszok igencsak felkapták a vizet, de nem léptek az ügyben.

A Ferrari első embere is csak úgy reagált, hogy Verstappen még túl fiatal, és nemigazán veszik figyelembe azt, amit mond, hiszen a személyükben egy olyan történelmi márkáról beszélünk, ami az egyik leghíresebb a világon.

Közben egyre nagyobbak az elvárások a Red Bull felé, miután már a Honda motorja is kezd nagyon erőssé válni, és Verstappen elkötelezte magát a csapatnál az új szerződésével. Ez éves szinten több mint 40 millió eurót hozhat számára.

„Ez egy olyan csapat, mely mindig jó úton halad. A Hondánál megvan a motorerő, és a megbízhatósággal kapcsolatos bizonytalanság is csökkent.” - fogalmazott Flavio Briatore az olasz Autosprint kérdésére.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, spray Champagne on the podium

Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images