Briatore szerint a Ferrariban semmi új sincs - egyszerűen csak lassúak

A Renault korábbi első embere kitart amellett, hogy az új ferraris csapatfőnök, Mattia Binotto egy kiváló technikai szakember, de kételkedik benne, hogy a legjobb döntésnek bizonyult volna őt az istálló élére ültetni.

Mindezek fényében nem lepte meg, hogy ismét a Mercedes dominál, hiszen az olaszoknak szerinte az utóbbi nyolc évben nem sikerült gyors autót építeniük.

"Mi a gond a Ferrarival? Semmi új sincs ebben. Az autójuk már nyolc éve ilyen lassú." - mondta Briatore az olasz Channel 7-tel készített interjúban.

"Binotto egy kiváló technikai igazgató, de csapatfőnökké is kinevezték. Most azt kockáztatják, hogy nincs egy maximálisan elkötelezett csapatfőnökük, sőt még a technikai oldalon is elvesztették őt."

"Tavalyhoz képest semmi sem változott, egyszerűen nem tudták csökkenteni a lemaradásukat a Mercedes mögött. A kifogások repertoárját már az első verseny óta bevetik. A Mercedes folytatja a dominanciáját." - tette hozzá a Radio Capital előtt.