Briatore: Mosley „zaklatta” Schumachert és a Benettont 1994-ben

A Benetton a kilencedik szezonját kezdte 1994-ben, miután felvásárolták a Toleman csapatot, és szépen lassan folyamatosan emelkedtek fel a Forma-1 ranglétráján. A csapat már a dobogós helyezésekbe is belekóstolhatott, különösen Michael Schumacher 1991-es leigazolása után.

Schumacher álomszerűen kezdte az 1994-es szezont, 6 győzelemmel, és egy 2. helyezéssel, így a Francia Nagydíjat követően már 37 ponttal vezetett Damon Hill előtt, és ne feledjük, ekkor még 10 pontot ért egy győzelem.

Flavio Briatore-t, a Benetton csapatfőnökét teljesen meglepte a német teljesítménye, aki a Beyond The Grid podcastben elárulta, hogy azelőtt azt mondta Schumachernek: „Michael, Senna többszörös világbajnok, te, te pedig éppen csak megérkeztél, még újonc vagy. A leghülyébb dolog, amit tehetsz, hogy a világbajnoki címet célzod meg.”

Bernie Ecclestonet, a FOM vezetőjét, és Max Mosleyt is meglepte Schumacher teljesítménye, Briatore szerint pedig emiatt különösen frusztráltak is voltak. „Bernie és Max számára katasztrofális volt az, hogy a Benetton nyer, mert ez csak egy ruhamárka.”

Michael Schumacher, Benetton B194 Fotó készítője: Motorsport Images

„1994-ben annyira sikeresek voltunk, hogy 4-5 versenyről (4 eredetileg) ki is zártak minket csak azért, hogy érdekesebbé tegyék a versenyeket.”

Schumacher egy 10 másodperces stop & go büntetést kapott Silverstoneban, miután a felvezető körön megelőzte az élről rajtoló Damon Hillt. A büntetésből fekete zászló lett, amikor Schumacher nem akarta teljesíteni a büntetést, végül befejezte a futamot a 2. helyen, de kizárták, és eltiltották a következő 2 futamról is.

Schumacher még időben fellebbezett, de miután Spa-ban is kizárták a padlólemezének túlzott kopása miatt, végül ténylegesen ki kellett hagynia az Olasz és Portugál Nagydíjakat.

„Silverstoneban csak Mosley tudta azt, hogy Schumacher megelőzte Damon Hillt a felvezető körön. Senki más. Mi folytattuk a versenyt, ezért elindult a kampány ellenünk” – mondta Briatore, aki azt is elmondta, hogy, bár Aryton Senna, és mások is illegálisnak gyanították a Benetton B194-et, az végül szabályosnak minősült.

„Soha nem büntettek meg minket kipörgésgátló miatt. Annyi beszéd volt róla, a sajtó mindennek elhordott minket, de senki nem tudta bizonyítani azt, hogy használtuk volna.”

Az 1994-es Brit Nagydíj rajtja Fotó készítője: LAT Photographic

„Mosley gyakran beavatkozott az F1-be, nem úgy, mint Jean Todt (jelenlegi FIA elnök, a szerk.) Olyan volt, mint egy versenybíró. Spa-ban mindenki tudta, hogy Schumacher autója egy rázókövön sérült meg, de mégis kizártak.”

„Max nagyon bosszúszomjas volt, de nagyon intelligens is. Jó elnöke volt az FIA-nak, mert mindig azonnal reagált a csapatok közti konfliktusokra. 80%-ban jó volt, de 20%-ban annyira rossz, mintha nem is lett volna. Nehéz volt vele normálisan beszélni, mert mindig igaza volt.”

A szezon utolsó versenye előtt Schumacher egy ponttal vezetett Hill előtt.

„Egy egész hetet eltöltöttünk Adelaide-ben úgy, hogy egyáltalán nem beszéltünk a versenyről, csak minden másról” – mondta Briatore. Michaelnek kellett nyernie, mert ő volt a legjobb pilóta, és övé volt a legjobb autó.”

„Mindenki el akarta venni tőlünk a bajnokságot, de ha csaltunk volna, azt az emberek tudták volna, ott volt Ross, (Brawn) Pat, (Symonds) Rory, (Bryne). Én is rákérdeztem, mert nem tudtam, tényleg van-e valamink, Charlie (Whiting) is elmondta az ő véleményét, de Mosley még ennél is tovább ment. Olyan volt, mint egy zaklatás.”

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford leads Damon Hill, Williams FW16B Renault Fotó készítője: Motorsport Images

Schumacher az ausztrál verseny 36. körében hibázott, ami lehetőséget adott Hillnek a támadásra. A két élmenő összeütközött, miután Schumacher visszatért a pályára, ami után Michael a falban kötött ki, de Hill felfüggesztése is megsérült. Mindkettejük kiesése Schumacher első világbajnoki címét jelentette.

„Nem Michael nyerte meg a versenyt, neki balesete volt. Damon veszítette el” – mondta Briatore. „Nem Michael miatt voltam csalódott, hanem Damon miatt.” Azt elismerte Briatore, hogy 3 évvel később Villeneuve ellen egy „teljesen felesleges hibát” vétett Schumacher, de szerinte „Hill tudta azt, hogy Michaelnek balesete volt”, és ha nem tudta volna, akkor azt a „rádióban elmondták volna, mert várni kell előzés előtt.”

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford after crashing Fotó készítője: Sutton Images

„Michael mindent megtett, amit meg kellett tennie. Ha túl messzire ment volna, akkor megbüntették volna. Adelaide-ben Michael talán megérdemelt volna egy büntetést, de Mosley már nem tudta mivel büntetni, miután zaklatott minket.”

World Champion Michael Schumacher celebrates the Benetton team, Tom Walkinshaw and Flavio Briatore Fotó készítője: Motorsport Images

