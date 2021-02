Briatore megosztotta, hogyan érzi magát Alonso a balesetét követően

Az olasz megerősítette, hogy Alonsónak valóban eltört két foga, de ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az állkapocstörés nem okozott akkora gondot a pilótának, mivel nagyjából csak egy napig tartott, amíg Alonso nem tudott beszélni.

Azóta persze a spanyol már újra edzésbe állt, és olykor meg is osztja követőivel, hogy éppen hogy halad a felépülése. Briatore szerint biztosan nem lesz akadálya annak, hogy pártfogoltja ott lehessen a bahreini előszezoni teszten.

„Sajnos megtörtént ez az incidens, de tegnap már ismét remek formában volt. Minden rendben vele, készen áll az első tesztre. Nem volt gondja a beszéddel, teljesen normálisan tud kommunikálni” – mondta Briatore Peter Windsornak adott interjújában.

„Két fogát törte el itt” – mutatott rá Briatore a metszőfogaira. Ezzel tehát megerősítést nyert, amit eddig csak hallani lehetett, vagyis Alonso valóban eltörte néhány fogát a balesetben. A korábbi csapatfőnök ezek után így folytatta: „Ezek a kerékpárok nagyon veszélyesek, nehéz velük fékezni.”

„Neki nagy szerencséje volt. Isten vigyázott rá. Most már tökéletesen tud beszélni. Igazából egy nap volt, amikor nem tudott, de most már minden normális. Teljesen felépült. Nekiment egy autó. Én hiszek a sorsban, ő pedig megmenekült. Biztosan látni fogjuk őt a szezon előtti teszten” – hangsúlyozta ki ismét, hogy a spanyol már jobban van balesete óta.

Briatore állítólag többször is figyelmeztette már Alonsót, hogy milyen veszélyes is tud lenni a közúton való kerékpározás, és még azzal is „megfenyegette”, hogy bezárja őt a garázsba, ha nem engedelmeskedik.

„Az utcai biciklik nagyon veszélyesek. Ha tényleg ezt akarod csinálni, akkor menj a hegyekbe. Én már megmondtam neki, hogy ha nem teszi ezt, akkor bezárom a garázsba. Ő azonban nagyon fitt és elképesztően motivált.”

A menedzser és üzletember azt is elmondta, hogy szerinte Alonso minden eddiginél motiváltabb, hiszen a két év kihagyás jót tett neki. Emellett arra is rávilágított, hogy az autó mostanában sokkal dominánsabbá vált a versenyző képességeihez viszonyítva.

Szerinte akár hat-hét különböző pilóta is világbajnok lehetne, ha a Mercedesbe ültetnék őket. Ő azonban bízik a Renault új vezérében, Luca de Meóban. „Támogatja őt a Renault. Nagyon is motivált, hogy hosszabb távon is pénzt fektessen a Forma–1-be.”

