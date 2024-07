Briatore: Carlos Sainz egy kiváló versenyző!

Továbbra sincs eldöntve, hogy ki vezetheti a másik Alpine-t Gasly mellett. Az esélyesek között ott van az a Mick Schumacher is, aki jelenleg a WEC-ben mutatja meg a tehetségét, de Carlos Sainz neve is gyakran felmerül a franciák kapcsán.

A DAZN vasárnapi kérdésére Briatore nyíltan megmondta, hogy nagyon sokra tartja a spanyolt, akit kivételes tehetségnek tart, így sokat profitálna belőle az Alpine, ha a Ferrari jelenlegi pilótája náluk folytatná a pályafutását.

„Carlos Sainz egy nagyon jó versenyző, aki a szezon végéig a Ferrarinál fog versenyezni” – értékelte a 2025-re egyelőre ülés nélkül álló spanyol pilótát a 74 éves szakember. „Ez az, amit tudok Carlosról, hogy ő egy szuper versenyző.”

Az Alpine mellett a Williams és a Sauber is versenyben lehet Sainz megszerzéséért, ám a spanyol időt kért az őt megkörnyékező csapatoktól, ugyanis nem szeretne meggondolatlan döntést hozni a Forma-1-es jövőjével kapcsolatban.

„Bármennyire is vannak talán olyan csapatok, amelyek idegesek vagy nyomást gyakorolnak rám, itt az ideje, hogy én is élvezzem ezt a pillanatot, hogy dobogóra állhatok” – jelentette ki Sainz. „Őszinte és egyenes leszek a csapatokkal, de ez egy olyan fontos döntés számomra is, hogy minden szükséges időt ki fogok használni.”

