Briatore: Volt egy csapatfőnök, akivel sosem jöttem ki...

Az Alpine egy sajátos, új technológiával készült lakóegységet dobott „piacra” a Belga Nagydíjon, és ennek apropóján Flavio Briatore rögtön kihasználta a lehetőséget, és áthívott magához néhány másik csapatfőnököt.

Erre a felajánlásra a Red Bullnál az utóbbi időben nagy botrányba keveredett Christian Horner csapott le, ami azért is meglepő, mivel a saját bevallása szerint nem igazán szokta az idejét a többi csapat vezetőivel tölteni. Briatore szerint árulkodó ez a helyzet, és sajnálja, hogy a Forma-1 idáig jutott.

„Spa-ban volt egy új lakóautónk, amely egyfajta faház, és amelyet Philippe Starck tervezett” – taglalta az Alpine-nal kapcsolatos fejlesztéseiket Briatore a Formulapassion.it oldalán. „Mindenki kíváncsi volt, mert teljesen másképp nézett ki.”

„Christian Horner megkérdezte, hogy megnézheti-e, 30 percig együtt maradtunk, és megittunk egy kávét. Azt mondta nekem, hogy hosszú évek óta ez volt az első alkalom, hogy elment megnézni valaki más lakóautóját.”

Számos legendás csapatfőnök megfordult a Forma-1-ben, és Briatore igyekezett mindenkivel jó kapcsolatot ápolni, azonban volt valaki, aki nem állt kötélnek. Egykori nagy riválisa, Ron Dennis sosem kért az olaszból.

„Nekem viszont szuper kapcsolatom volt az összes csapatfőnökkel, ott voltam a motorhome-jukban, kivéve a McLarenét Ron Dennisszel. Lucával Maranellóban tartottunk egy bulit. Régebben sokkal barátságosabb volt a helyzet a csapatfőnökök között.”

„Mi is vitatkoztunk, mert győzni akartunk és jobb autót akartunk, de sokkal emberibbek voltunk. Most minden a technikáról és az üzletről szól, ez teljesen más. Stefano Domenicali mindent megtesz, mindig próbál vacsorát szervezni, de ez most más. Korábban viccelődtünk, együtt töltöttük az időt és a nyaralást.”

