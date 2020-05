Briatore 2008-ban feljelentette a „Miki egér Világtanácsot”

2008-ban a Szingapúri Nagydíjon Fernando Alonso tudott győzni a Renault csapatával, viszont mint később kiderült, nem szabályos körülmények között. Ugyanis a francia istálló arra utasította a csapat akkori másik versenyzőjét, Nelson Piquet Jr.-t, hogy menjen a falnak.

Piquet végre is hajtotta az utasítást, ennek következtében bejött a safety car, és így Alonso tudta megszerezni a futamgyőzelmet. Miután kiderült, hogy mi történt, a Renault távozásra szólította fel a csapatfőnök Flavio Briatorét és Pat Symondsot, ráadásul az események miatt a főszponzorukat is elvesztették.

Az FIA Motorsport Világtanács kétéves felfüggesztett tiltást szabott ki a Renault-ra, Pat Symondsot pedig, aki elismerte a felelősségét, minden FIA-s eseményről öt évig tiltották el. Flavio Briatore viszont tagadta, hogy részt vett volna a Crashgate-ben, és a szövetség teljes életére eltiltotta az FIA eseményeitől.

Briatore viszont a párizsi bíróságra vitte az esetet, ahol azt állította, hogy az FIA egy emberen próbálja elverni a balhét, és burkoltan az FIA akkori elnökét, Max Mosley-t vádolta meg ezzel, és meg is nyerte az ügyet, így Symonds és Briatore tiltását is eltörölték.

Egy évtizeddel később Briatore az F1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben beszélt arról, hogy mi történt valójában a Szingapúri Nagydíjon, és továbbra is támadja Max Mosley-t.

Race winner Fernando Alonso celebrates Fotó készítője: XPB Images

„A legfontosabb dolog, hogy először a Forma-1 Világtanács hívott be. Vagy inkább azt kellene mondanom, hogy a Miki Egér Világtanács… Max Mosley döntést hoz, aztán mindenki más egyetértően bólogat. Elvesztettem a belépőmet, de aztán teljesen felmentett a párizsi bíróság. Ez pedig nekem elég.”

„A tiltás után egy órával Mosley felhívott engem, és azt mondta, hogy megoldást kellett találnunk. Én megmondtam neki, hogy fellebbezek a bíróságon. Ez az FIA nyilvános ügye volt, szóval biztos volt abban, hogy a bíróságon is nyer majd. De vesztett! Egy szimbolikus összeget, 15 ezer eurót fizetett nekem, míg én 1 millió eurót akartam.”

„De mindegy is, a Flavio Briatore-név teljesen megtisztult, de nem a Világtanács miatt, ami valójában Max Mosley bábja volt.” – mondta Briatore.

